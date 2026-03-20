Kolač „na šolje“ sa višnjama: Biskvit mekan kao duša, a recept toliko prost da ne može da ne uspe

Kolač sa višnjama na šolje je pravi spas kada vam treba brza poslastica. Ovaj mekani biskvit uspeva svima - isprobajte provereni recept!

Svaki kolač sa višnjama podseća na bezbrižno detinjstvo i mirisne kuhinje naših baka. Ipak, mnogi odustaju od pripreme misleći da domaće testo traži previše truda, prljavih sudova i vremena.

Naprotiv! Ovu poslasticu pravite bukvalno za tren oka. Zaboravite kuhinjsku vagu, komplikovane procedure i prljanje gomile posuđa. Jedna obična šolja za jogurt rešava svaki problem koji imate sa merama.

Merenje na šolje je provereni stari trik domaćica koji garantuje da biskvit bude savršeno vazdušast svaki put kada ga pravite.

Koja je tačna mera za ovaj brzi voćni biskvit

Sve što vam treba verovatno već imate u špajzu ili frižideru. Osnova za ovaj domaći desert ne zahteva apsolutno nikakve skupe ili retke sastojke. Za merenje koristite klasičnu šolju za čaj ili jogurt zapremine 200 mililitara.

Pripremite sledeće namirnice za savršeno meko testo:

Tri krupnija jaja na sobnoj temperaturi

Jedna i po šolja belog šećera

Jedna šolja suncokretovog ulja

Jedna puna šolja tečnog jogurta ili kiselog mleka

Dve šolje glatkog pšeničnog brašna

Jedna kesica praška za pecivo i malo vanilin šećera za aromu

Oko 400 grama očišćenih višanja

Ova poslastica sa višnjama trpi i sitne izmene prema vašem ukusu. Ako slučajno nemate sveže voće pri ruci, slobodno iskoristite ono iz zamrzivača ili iz kompota.

Pazite samo na višak soka, jer on može upropastiti strukturu testa. Umesto suncokretovog ulja, neki vole da stave otopljeni puter za bogatiji ukus, ali ulje daje onu prepoznatljivu mekoću koja traje danima.

Priprema korak po korak za savršeno testo

Priprema je toliko jednostavna da je mogu savladati i potpuni početnici u kuhinji.

Prvo umutite cela jaja sa šećerom dok smesa ne postane bledo žuta i gusta. Zatim polako, u tankom mlazu, sipajte ulje.

Ne prekidajte mućenje mikserom, samo smanjite brzinu na minimum. Dodajte jogurt i vanilin šećer.

Na kraju, umešajte brašno koje ste prethodno prosejali zajedno sa praškom za pecivo. Prosejavanje je izuzetno važan korak jer sprečava stvaranje grudvica i omogućava testu da lepo diše.

Pripremite pleh srednje veličine, podmažite ga uljem i pospite sa malo brašna. Sipajte tačno polovinu smese u pleh i stavite u zagrejanu rernu.

Zapecite testo oko pet minuta na 180 stepeni. Zatim pažljivo izvadite pleh. Rasporedite polovinu oceđenog voća preko zapečene kore.

Prelijte ostatkom smese, pa poređajte ostatak voća po samom vrhu. Vratite u rernu i pecite još tridesetak minuta.

Ovaj desert na šolje ispuniće celu kuću fantastičnim mirisom i dobiće predivnu rumenu koricu.

Zašto kolač sa višnjama ponekad ostane gnjecav?

Glavni razlog zašto voćni kolač ostane gnjecav je višak tečnosti. Uvek dobro ocedite višnje pre dodavanja u smesu.

Takođe, obavezno ih uvaljajte u malo oštrog brašna kako bi ostale raspoređene po sredini biskvita tokom pečenja.

Mali saveti za lepši izgled poslastice

Mnoge domaćice greše jer pokušavaju da seku vruće testo čim ga izvade iz rerne. Znamo da miriše prosto neodoljivo, ali budite strpljivi i sačekajte bar dvadesetak minuta.

Tek kada se kolač sa višnjama malo prohladi na sobnoj temperaturi, pospite ga izdašno šećerom u prahu i isecite na kocke. Toplo testo se uvek gnječi pod nožem, lepi se za oštricu i gubi svoju lepu, pravilnu formu.

Ako volite hrskaviji kontrast, pre pečenja možete posuti šaku seckanih oraha ili listića badema preko voća. To daje posebnu notu i sjajno se slaže uz kiselkast ukus višanja.

Servirajte uz šolju popodnevne kafe ili čaja.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com