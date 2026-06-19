Kolač sa višnjama koji se ne peče: za 30 minuta dobijate kremastu poslasticu zbog koje ćete zaboraviti na rernu i klasične recepte

Kolač sa višnjama koji je bez rerne za pola sata, kremast i osvežavajući. Probajte recept koji traži samo sedam koraka i nikad ne podbaci.

Kolač sa višnjama koji ne dira rernu zvuči kao varka, ali ovde mleveni griz radi posao umesto brašna i pečenja. Kuvate višnje, slažete keks, prelivate pudingom i hladite. Cela poslastica sa višnjama bude gotova za pola sata, a kremasta je tako da kašika klizi kroz nju bez otpora. Trik koji većina preskoči krije se kod pudinga.

Zašto baš griz, a ne brašno

Griz upija tečnost iz kuvanih višanja i steže donji sloj u gusti, voćni filo. Brašno bi tražilo pečenje, griz se vezuje samom toplotom. Zato ovaj kolač sa višnjama ostaje sočan, a ne suv. Donji sloj dobija teksturu između želea i krema, baš ono što hladnu poslasticu drži kompaktnom kad je isečete.

Sastojci koje već imate u kuhinji

Sve staje u jednu listu, bez egzotike i bez vage na decimale:

500 g višanja i 7 dl vode

17 kašika šećera i 12 kašika griza

1 litar mleka i 2 pudinga od vanile

petit keks i 1 kesica šlaga

Sveže ili zamrznute višnje rade jednako dobro. Zamrznute ne treba odmrzavati unapred, samo ih ubacite u vodu.

Kako se pravi ovaj kremasti kolač sa višnjama korak po korak

Višnje kuvajte u dubljoj posudi sa 7 dl vode, šećerom i grizom. Mešajte dok smesa ne počne da se zgušnjava, jer griz brzo zna da uhvati dno. U kalup poređajte petit keks u jedan ravan red. Preko keksa odmah sipajte još vruću smesu od višanja, da keks omekša i upije sokove.

Sad dolazi mesto gde se najčešće greši. Skuvajte dva pudinga od vanile u litru mleka, ali bez dodatog šećera. Donji sloj je već sladak od sedamnaest kašika, pa sladak puding pretvori sve u prejaku, bljutavu masu. Topao puding prelijte preko višanja i ostavite da se potpuno ohladi.

Koliko dugo treba da se hladi

Minimum tri sata u frižideru, a najbolje preko noći. Tek tada se grizni sloj skroz stegne i kolač se seče na čiste, oštre kocke bez razlivanja.

Šlag na kraju i sitnice koje prave razliku

Šlag nanesite tek pre služenja, ne ranije. Ako ga razmažete dan unapred, splasne i pokupi vlagu sa pudinga. Za jaču boju i kiselkast ton ostavite par celih višanja sa strane i poređajte ih preko šlaga. Taj kiselkasti kontrast seče slatkoću i čini da posegnete za drugim parčetom.

Ova letnja poslastica sa višnjama troši petnaestak minuta rada i malo strpljenja dok se hladi. Rezultat je osvežavajući kolač sa višnjama koji istovremeno zasiti i rashladi, idealan kad je napolju vrelina, a niko nema volje da pali rernu.

Da li mogu da koristim zamrznute višnje

Da, ubacite ih direktno u vodu bez odmrzavanja. Možda će im trebati koji minut duže da puste sok i omekšaju.

Zašto se puding pravi bez šećera

Donji sloj je već dovoljno sladak od šećera u smesi sa višnjama. Šećer u pudingu bi ceo kolač učinio prezaslađenim i teškim za jelo.

Koliko dugo kolač stoji u frižideru

Drži se dva do tri dana, pokriven folijom. Šlag dodajte tek na parče koje služite, ne na ceo kolač unapred.

Vi ste sad na redu, koji deo recepta vam najviše zadaje muke, donji sloj sa grizom ili strpljenje dok se hladi?

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