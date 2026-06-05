Starinski kolač sa višnjama na čaše: Uspeva svima, najjeftiniji je, a toliko je mekan da se topi u ustima

Napravite najukusniji kolač sa višnjama na čaše! Bez vage, jeftini sastojci i uspeh zagarantovan. Recept koji se topi u ustima!

Ako ste u potrazi za savršenim receptom koji miriše na bakinu kuhinju, ovaj kolač sa višnjama na čaše je pravo rešenje za vas.

Zaboravite na vagu i komplikovano merenje sastojaka, jer je ovde jedina mera obična čaša od jogurta koju svako ima kod kuće.

Ovaj desert je neverovatno mekan, topi se u ustima pri svakom zalogaju, a priprema se toliko brzo da ćete ga praviti baš svakog vikenda.

Sastojci koji se mere čašom od 2 decilitra

Sve što vam je potrebno za ovaj brzi kolač verovatno već imate u špajzu, pa nema potrebe da trčite do prodavnice.

Pripremite sledeće namirnice i izmerite ih čašom od 2 decilitra:

3 jaja

1 čaša šećera

1 čaša jogurta

pola čaše ulja

2 čaše brašna

1 kesica praška za pecivo

300 grama višanja (svežih ili zamrznutih)

Kako se sprema ovaj domaći kolač sa višnjama

Dok pripremate smesu, uključite rernu na 180 stepeni kako bi bila spremna za pečenje vašeg kolača.

Jaja i šećer umutite dok ne postanu penasti, a zatim dodajte jogurt i ulje i sve dobro sjedinite kašikom ili mikserom.

Postepeno dodajte brašno sa praškom za pecivo i mešajte dok ne dobijete glatko testo bez grudvica koje će se savršeno ispeći.

Smesu izlijte u pleh koji ste prethodno podmazali ili obložili papirom za pečenje, a zatim odozgo ravnomerno rasporedite višnje.

Pecite oko 35 minuta, dok kolač ne dobije onu divnu zlatno-žutu boju i ne zamiriše čitavom vašom kućom.

SAVET: Da višnje tokom pečenja ne bi pale na samo dno pleha, obavezno ih pre posipanja uvaljajte u jednu kašiku brašna. Tako će ostati ravnomerno raspoređene kroz ceo biskvit i svako parče će biti podjednako ukusno.

Zašto svi domaćice obožavaju ovaj recept?

Ovaj kolač sa višnjama na čaše je postao pravi hit jer spašava situaciju kada vam iznenada najave goste.

Izuzetno je jeftin, ne zahteva posebno kulinarsko iskustvo, a uspeh je zagarantovan baš svaki put kada ga napravite.

Najlepši je dok je još mlak, posut sa malo šećera u prahu, uz omiljenu kafu ili čašu hladnog mleka.

Mogu li se koristiti zamrznute višnje?

Naravno da možete koristiti i zamrznute višnje, one su često i najbolje jer puste onaj pravi, kiselkasti sok.

Samo ih prethodno odledite i obavezno dobro ocedite od viška tečnosti pre nego što ih stavite u testo.

Ako su višnje previše vlažne, postoji opasnost da biskvit oko njih ostane gnjecav, a to sigurno ne želite na tanjiru.

Kako znati da je kolač savršeno pečen?

Umesto da se oslanjate na tajmere, verujte svom čulu mirisa i proverenom triku sa čačkalicom.

Kada kolač dobije lepu boju, probodite sredinu biskvita čačkalicom i izvucite je napolje.

Ako na čačkalici nema tragova sirovog testa, to je jasan znak da je vaš kolač spreman za hlađenje i sečenje.

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