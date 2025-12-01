Božanstveno kremast kolač od maka i vanile, savršen za svaku priliku

Spoj mekanog biskvita s makom i bogate vanile kreme čini ovaj kolač savršenim izborom za sve koji žele brzu i impresivnu poslasticu.
Sastojci koji čine razliku
Za biskvit sa makom biće vam potrebno:
- 6 belanaca
- 6 kašika šećera
- 100 g mlevenog maka
- 2 kašike brašna
- 2 kašike ruma
- 2 kašičice praška za pecivo
Za beli biskvit pripremite
- 3 belanceta
- 3 kašike šećera
- 40 g brašna
- 2 kašike ulja
- 1 kašiku ruma
- prašak za pecivo
Krem se pravi od
- 700 ml mleka
- 200 g bele čokolade
- 50 g šećera
- 9 žumanca
- 2 pudinga od vanile
- 250 ml šlaga.
Po želji mak za dekoraciju.
Priprema kremastog kolača s makom i vanilom:
Za početak, pripremite krem tako da ima vremena da se ohladi. U šerpi pomešajte žumanca i šećer. Dodajte puding od vanile i malo mleka i nastavite da mešate. Umešajte ostatak mleka i prokuvajte. Kuvajte dok se krem ne zgusne.
Sklonite sa vatre i dodajte belu čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Prebacite krem u veću posudu, pokrijte providnom folijom i ostavite da se ohladi. Ohlađeni krem kratko umešajte. Posebno umutite šlag i lagano ga sjedinite sa kremom.
Ponovite ovaj postupak dva puta jer su potrebna dva biskvita. Pomešajte brašno i prašak za pecivo. Umutite 3 belanca dok ne počnu da se čvrsto umućuju. Postepeno dodajte 3 kašike šećera i mešajte dok ne dobijete čvrst sneg. Sipajte kašiku ruma i kratko umešajte.
Umešajte pripremljeno brašno i 50 g maka, lagano mutite žicom. Sipajte smesu u kalup (20 × 30 cm) obložen papirom za pečenje. Pecite na 180 °C oko 15 minuta. Ostavite da se ohladi i ponovite postupak za drugi biskvit.
Pripremite beli biskvit. Dodajte prašak za pecivo u brašno. Umutite belanca dok ne postanu čvrsta. Postepeno dodajte šećer. Kada dobijete čvrste vrhove, umešajte ulje i rum. Dodajte brašno i lagano umešajte žicom. Pecite u istom plehu, na 180 °C oko 15 minuta.
Ohladite.
Premažite trećinu krema na prvi biskvit sa makom. Stavite beli biskvit preko njega i premažite polovinom preostalog krema. Stavite drugi biskvit sa makom preko njega. Premažite ostatkom krema. Pospite površinu mlevenim makom za dekoraciju. Stavite tortu u frižider da se dobro stegne pre serviranja.
Dobićete kremasti kolač s bogatim slojevima, savršen za svaki trenutak kad želite impresionirati ili se jednostavno počastiti.
Kolač od maka i vanile je savršen spoj ukusa i estetike, idealan za svaku priliku. Jednostavna priprema i raskošna krema čine ga favoritom u svakoj domaćoj kuhinji.
(Nataša Pralica/Zadovoljna.hr)
