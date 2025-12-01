Božanstveno kremast kolač od maka i vanile, savršen za svaku priliku

Kolač od maka i vanile je savršen spoj ukusa i estetike, idealan za svaku priliku

Spoj mekanog biskvita s makom i bogate vanile kreme čini ovaj kolač savršenim izborom za sve koji žele brzu i impresivnu poslasticu.

Sastojci koji čine razliku

Za biskvit sa makom biće vam potrebno:

6 belanaca

6 kašika šećera

100 g mlevenog maka

2 kašike brašna

2 kašike ruma

2 kašičice praška za pecivo

Za beli biskvit pripremite

3 belanceta

3 kašike šećera

40 g brašna

2 kašike ulja

1 kašiku ruma

prašak za pecivo

Krem se pravi od

700 ml mleka

200 g bele čokolade

50 g šećera

9 žumanca

2 pudinga od vanile

250 ml šlaga.

Po želji mak za dekoraciju.

Priprema kremastog kolača s makom i vanilom:

Za početak, pripremite krem tako da ima vremena da se ohladi. U šerpi pomešajte žumanca i šećer. Dodajte puding od vanile i malo mleka i nastavite da mešate. Umešajte ostatak mleka i prokuvajte. Kuvajte dok se krem ne zgusne.

Sklonite sa vatre i dodajte belu čokoladu. Mešajte dok se potpuno ne otopi. Prebacite krem u veću posudu, pokrijte providnom folijom i ostavite da se ohladi. Ohlađeni krem kratko umešajte. Posebno umutite šlag i lagano ga sjedinite sa kremom.

Ponovite ovaj postupak dva puta jer su potrebna dva biskvita. Pomešajte brašno i prašak za pecivo. Umutite 3 belanca dok ne počnu da se čvrsto umućuju. Postepeno dodajte 3 kašike šećera i mešajte dok ne dobijete čvrst sneg. Sipajte kašiku ruma i kratko umešajte.

Umešajte pripremljeno brašno i 50 g maka, lagano mutite žicom. Sipajte smesu u kalup (20 × 30 cm) obložen papirom za pečenje. Pecite na 180 °C oko 15 minuta. Ostavite da se ohladi i ponovite postupak za drugi biskvit.

Pripremite beli biskvit. Dodajte prašak za pecivo u brašno. Umutite belanca dok ne postanu čvrsta. Postepeno dodajte šećer. Kada dobijete čvrste vrhove, umešajte ulje i rum. Dodajte brašno i lagano umešajte žicom. Pecite u istom plehu, na 180 °C oko 15 minuta.

Ohladite.

Premažite trećinu krema na prvi biskvit sa makom. Stavite beli biskvit preko njega i premažite polovinom preostalog krema. Stavite drugi biskvit sa makom preko njega. Premažite ostatkom krema. Pospite površinu mlevenim makom za dekoraciju. Stavite tortu u frižider da se dobro stegne pre serviranja.

Dobićete kremasti kolač s bogatim slojevima, savršen za svaki trenutak kad želite impresionirati ili se jednostavno počastiti.

Kolač od maka i vanile je savršen spoj ukusa i estetike, idealan za svaku priliku. Jednostavna priprema i raskošna krema čine ga favoritom u svakoj domaćoj kuhinji.

