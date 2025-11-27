Brza baklava sa orasima spremna za 10 minuta — zlatno hrskava i sočna

Ništa komplikovano – sve je lako dostupno, a efekat je zapanjujući.

Ako volite baklavu, ali mislite da njena priprema zahteva sate, ovaj recept menja sve. Baklava za 10 minuta je stvarna – sočna, hrskava i prepuna oraha, spremna pre nego što postanete gladni!

Zašto je ovaj recept poseban

Umesto klasičnog pečenja koje traje satima, ovde koristimo savijanje kora u trouglove i brzo pečenje na 180°C. Svaka kora je premazana uljem i posuta mlevenim orasima, što daje intenzivnu aromu i savršenu teksturu.

Sastojci koji čine čudo

500 g kora

500 g šećera

2 kesice vanilin šećera

malo ulja

1l vode

250 g oraha

1 limun

Kako pripremiti baklavu za 10 minuta

Svaku koru premazati uljem, presaviti dva puta u pravougaonik.

Na polovinu kore staviti mlevene orahe i saviti u oblik trougla.

Za preliv, kuvajte šećer i vodu dok ne postanu tečni poput meda, na kraju dodajte limun.

Peći 10 minuta na 180°C. Preko vruće baklave sipati vreli preliv i ostaviti da se ohladi.

Trik za savršenu teksturu

Vreo preliv preko vruće baklave je ključ – on prodire u slojeve i daje taj sočni, bogati ukus koji svi obožavaju.

Sada možete uživati u baklavi za 10 minuta koja izgleda i miriše kao tradicionalna, a priprema traje samo trenutak. Idealno za iznenadne goste ili kada želite da se počastite bez napora.

Za više inspiracije za kolače i poslastice posetite Krstarica Kuvar i otkrijte recepte koji olakšavaju život, a čine svaki trenutak slatkim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com