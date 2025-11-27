Brza baklava sa orasima spremna za 10 minuta — zlatno hrskava i sočna

Ništa komplikovano – sve je lako dostupno, a efekat je zapanjujući.

recept za najbržu baklavu
Foto: Matt Johnson - CC BY 2.0

Ako volite baklavu, ali mislite da njena priprema zahteva sate, ovaj recept menja sve. Baklava za 10 minuta je stvarna – sočna, hrskava i prepuna oraha, spremna pre nego što postanete gladni!

Zašto je ovaj recept poseban

Umesto klasičnog pečenja koje traje satima, ovde koristimo savijanje kora u trouglove i brzo pečenje na 180°C. Svaka kora je premazana uljem i posuta mlevenim orasima, što daje intenzivnu aromu i savršenu teksturu.

Sastojci koji čine čudo

  • 500 g kora
  • 500 g šećera
  • 2 kesice vanilin šećera
  • malo ulja
  • 1l vode
  • 250 g oraha
  • 1 limun

Kako pripremiti baklavu za 10 minuta

Svaku koru premazati uljem, presaviti dva puta u pravougaonik.
Na polovinu kore staviti mlevene orahe i saviti u oblik trougla.
Za preliv, kuvajte šećer i vodu dok ne postanu tečni poput meda, na kraju dodajte limun.
Peći 10 minuta na 180°C. Preko vruće baklave sipati vreli preliv i ostaviti da se ohladi.

Trik za savršenu teksturu

Vreo preliv preko vruće baklave je ključ – on prodire u slojeve i daje taj sočni, bogati ukus koji svi obožavaju.

Sada možete uživati u baklavi za 10 minuta koja izgleda i miriše kao tradicionalna, a priprema traje samo trenutak. Idealno za iznenadne goste ili kada želite da se počastite bez napora.

Za više inspiracije za kolače i poslastice posetite Krstarica Kuvar i otkrijte recepte koji olakšavaju život, a čine svaki trenutak slatkim.

