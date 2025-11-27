Brza baklava sa orasima spremna za 10 minuta — zlatno hrskava i sočna

Ako volite baklavu, ali mislite da njena priprema zahteva sate, ovaj recept menja sve. Baklava za 10 minuta je stvarna – sočna, hrskava i prepuna oraha, spremna pre nego što postanete gladni!
Zašto je ovaj recept poseban
Umesto klasičnog pečenja koje traje satima, ovde koristimo savijanje kora u trouglove i brzo pečenje na 180°C. Svaka kora je premazana uljem i posuta mlevenim orasima, što daje intenzivnu aromu i savršenu teksturu.
Sastojci koji čine čudo
- 500 g kora
- 500 g šećera
- 2 kesice vanilin šećera
- malo ulja
- 1l vode
- 250 g oraha
- 1 limun
Kako pripremiti baklavu za 10 minuta
Svaku koru premazati uljem, presaviti dva puta u pravougaonik.
Na polovinu kore staviti mlevene orahe i saviti u oblik trougla.
Za preliv, kuvajte šećer i vodu dok ne postanu tečni poput meda, na kraju dodajte limun.
Peći 10 minuta na 180°C. Preko vruće baklave sipati vreli preliv i ostaviti da se ohladi.
Trik za savršenu teksturu
Vreo preliv preko vruće baklave je ključ – on prodire u slojeve i daje taj sočni, bogati ukus koji svi obožavaju.
Sada možete uživati u baklavi za 10 minuta koja izgleda i miriše kao tradicionalna, a priprema traje samo trenutak. Idealno za iznenadne goste ili kada želite da se počastite bez napora.
