Brzi desert od jednostavnih sastojaka: Sočne griz kocke s jabukama i orasima

Ako vam nije do pripreme komplikovanih, višeslojnih torta i kolača, i tražite brz, jednostavan kolač, ove sočne griz kockice sa jabukama i orasima su prava poslastica!
Napravljen od osnovnih sastojaka, ovaj kolač je neverovatno mekan, pun ukusa, a zahvaljujući jabukama i džemu – i savršeno sočan.
Sastojci:
- 2 jaja
- 1 šolja šećera (šolja jogurta)
- 1 vanilin šećer
- 1 šolja mleka
- 60 ml ulja
- 1 šolja griza
- 1 šolja mlevenih oraha
- 4 kašike brašna
- 1 kesica praška za pecivo
- 2 rendane jabuke
Za premaz:
3–4 kašike džema po vašem izboru (kajsija, šljiva, višnja…)
Za čokoladnu glazuru:
100 g čokolade
3–4 kašike ulja
Priprema:
U velikoj posudi, pomešajte jaja, šećer i vanilin šećer žicom dok smesa ne postane penasta.
Dodajte mleko i ulje, kratko promešajte.
Umešajte griz, mlevene orahe, brašno i prašak za pecivo i dobro promešajte.
Na kraju, umešajte rendane jabuke i lagano ih rasporedite po smesi.
Sipajte smesu u srednji pleh (obložen papirom za pečenje). Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok kolač ne porumeni.
Odmah premažite džem preko vrućeg kolača i ostavite da se potpuno ohladi.
Za glazuru: istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko ohlađenog kolača. Kada se glazura stegne, isecite kolač na sočne kockice i poslužite!
