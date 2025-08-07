Brzi desert od jednostavnih sastojaka: Sočne griz kocke s jabukama i orasima

Ako vam nije do pripreme komplikovanih, višeslojnih torta i kolača, i tražite brz, jednostavan kolač, ove sočne griz kockice sa jabukama i orasima su prava poslastica!

Napravljen od osnovnih sastojaka, ovaj kolač je neverovatno mekan, pun ukusa, a zahvaljujući jabukama i džemu – i savršeno sočan.

Sastojci:

  • 2 jaja
  • 1 šolja šećera (šolja jogurta)
  • 1 vanilin šećer
  • 1 šolja mleka
  • 60 ml ulja
  • 1 šolja griza
  • 1 šolja mlevenih oraha
  • 4 kašike brašna
  • 1 kesica praška za pecivo
  • 2 rendane jabuke

Za premaz:

3–4 kašike džema po vašem izboru (kajsija, šljiva, višnja…)

Za čokoladnu glazuru:

100 g čokolade

3–4 kašike ulja

Priprema:

U velikoj posudi, pomešajte jaja, šećer i vanilin šećer žicom dok smesa ne postane penasta.

Dodajte mleko i ulje, kratko promešajte.

Umešajte griz, mlevene orahe, brašno i prašak za pecivo i dobro promešajte.

Na kraju, umešajte rendane jabuke i lagano ih rasporedite po smesi.

Sipajte smesu u srednji pleh (obložen papirom za pečenje). Pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 20–25 minuta, dok kolač ne porumeni.

Odmah premažite džem preko vrućeg kolača i ostavite da se potpuno ohladi.

Za glazuru: istopite čokoladu sa uljem i prelijte preko ohlađenog kolača. Kada se glazura stegne, isecite kolač na sočne kockice i poslužite!

