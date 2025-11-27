Recept za brzi kolač od samo 200 dinara: Sve domaćice ga obožavaju

Brutalno jeftin kolač — samo manje od 200 dinara, a nestaje za tren

Zamišljate kolač koji možete pripremiti za par minuta, sa minimalnim troškom, a koji i dalje bude topao, domaćinski i ukusan? Ovaj recept za brzi kolač koji će vas koštati oko 200 dinara je takav — jednostavan, brz i spreman da obraduje i vas i vaše najmilije.

Potrebni sastojci:

1l mleka

4 jaja

4 kašike griza

kašika brašna

kašika šećera

Priprema:

Pola litra mleka sipajte u šerpu, a zatim mu dodajte kašiku šećera, griz. Kada je griz gotov dodajte mu umućena belanca, a zatim sjedinite i sipajte u male činijice da se prohladi. Sa druge strane istopite šećer, a kada je on istopljen dodajte pola litra vruće vode. Dok se sve to topi, vi u odvojenu posudu dodajte žumanca, brašno i pola litra mleka. Sve to dodajte u smesu šećera i vode, neprestano mešajte dok se sve ne sjedini i postane pravi karamel. Prelijte preko dela koji ste odvojili u činijice i poslužite.

Zašto je ovaj kolač postao toliko popularan

Ekstremno jeftino — sa svega 150 dinara vrednim sastojcima napravite kolač za više ljudi.

Brzo i lako — umesto duge pripreme i pečenja, potrebno vam je par minuta mešanja i malo strpljenja dok se ohladi.

Klasičan, domaći ukus — jednostavnost sastojaka vraća vas na ukuse iz detinjstva, bez mnogo šećerne agresije ili složenih sastojaka.

Idealno za iznenadne goste — kada „navrnu“ prijatelji, a vi nemate ništa slatko pri ruci — ovaj kolač možete spremiti brzo, sa minimalnim zalihama.

Bonus saveti za najbolji rezultat

Pazite da griz bude stvarno skuvan — mleko i griz morate kuvati dok smesa ne postane gusta i kompaktna.

Kada sipate smese u činijice i preliv, radite pažljivo i polako — time izbegavate mešanje slojeva i dobijate lep kontrast između griz baze i karamel sloja.

Ostavljanjem da se potpuno ohladi dobićete čiste, lepe kockice (ili posluženja) koje se seču/kuvaju bez raspadanja.

Za male pare dobijate kolač koji se lako pravi, gleda se brzo nestaje, i vraća vas na jednostavne kućne ukuse.

