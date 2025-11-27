Recept za brzi kolač od samo 200 dinara: Sve domaćice ga obožavaju

Zamišljate kolač koji možete pripremiti za par minuta, sa minimalnim troškom, a koji i dalje bude topao, domaćinski i ukusan? Ovaj recept za brzi kolač koji će vas koštati oko 200 dinara je takav — jednostavan, brz i spreman da obraduje i vas i vaše najmilije.
Potrebni sastojci:
- 1l mleka
- 4 jaja
- 4 kašike griza
- kašika brašna
- kašika šećera
Priprema:
Pola litra mleka sipajte u šerpu, a zatim mu dodajte kašiku šećera, griz. Kada je griz gotov dodajte mu umućena belanca, a zatim sjedinite i sipajte u male činijice da se prohladi. Sa druge strane istopite šećer, a kada je on istopljen dodajte pola litra vruće vode. Dok se sve to topi, vi u odvojenu posudu dodajte žumanca, brašno i pola litra mleka. Sve to dodajte u smesu šećera i vode, neprestano mešajte dok se sve ne sjedini i postane pravi karamel. Prelijte preko dela koji ste odvojili u činijice i poslužite.
Zašto je ovaj kolač postao toliko popularan
Ekstremno jeftino — sa svega 150 dinara vrednim sastojcima napravite kolač za više ljudi.
Brzo i lako — umesto duge pripreme i pečenja, potrebno vam je par minuta mešanja i malo strpljenja dok se ohladi.
Klasičan, domaći ukus — jednostavnost sastojaka vraća vas na ukuse iz detinjstva, bez mnogo šećerne agresije ili složenih sastojaka.
Idealno za iznenadne goste — kada „navrnu“ prijatelji, a vi nemate ništa slatko pri ruci — ovaj kolač možete spremiti brzo, sa minimalnim zalihama.
Bonus saveti za najbolji rezultat
Pazite da griz bude stvarno skuvan — mleko i griz morate kuvati dok smesa ne postane gusta i kompaktna.
Kada sipate smese u činijice i preliv, radite pažljivo i polako — time izbegavate mešanje slojeva i dobijate lep kontrast između griz baze i karamel sloja.
Ostavljanjem da se potpuno ohladi dobićete čiste, lepe kockice (ili posluženja) koje se seču/kuvaju bez raspadanja.
Za male pare dobijate kolač koji se lako pravi, gleda se brzo nestaje, i vraća vas na jednostavne kućne ukuse.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com