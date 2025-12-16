Brzi kremasti kolač od keksa i šlaga: Raj za nepca u slojevima

Brzi kolač od keksa je spas kada vam treba desert odmah. Spremite kremastu poslasticu bez pečenja koja se topi u ustima i oduševite sve goste.

Koliko puta ste se našli pred praznim frižiderom, umorni posle posla, a ipak želite da na sto stavite nešto slatko i utešno? Umesto da posežete za industrijskim slatkišima, rešenje je jednostavnije nego što mislite. Brzi kolač od keksa i šlaga je idealan odgovor na tu situaciju jer ne zahteva rernu, komplikovane sastojke, niti sate provedene u kuhinji.

Ako tražite savršen spoj hrskavog keksa i baršunaste kreme, na pravom ste mestu. Ovaj recept donosi harmoniju ukusa koja se postiže slaganjem jednostavnih slojeva, stvarajući magiju u svakom zalogaju.

Sastojci:

36 malih petit keksa

malo Nutele

1 ​​krem za tortu sa ukusom vanile

200 ml šlaga

150 ml hladnog mleka

malo kakaa

Priprema:

Namažite malo Nutele na 12 malih keksa i preko njih stavite još 12 malih keksa.

Umočite kekse u hladno mleko i poređajte ih na pleh za pečenje, jedan pored drugog.

Umutite krem za tortu sa ukusom vanile sa 200 ml šlaga i postepeno dodajte oko 100-150 ml hladnog mleka.

Nanesite krem preko duplih keksa, a zatim preko krema stavite još 12 malih keksa koje ste prethodno umočili u mleko.

Pospite tortu kakaom i ohladite u frižideru – što torta duže stoji, biće mekša.

Mali trikovi koji prave veliku razliku

Da bi vaš kolač bio ne samo ukusan već i vizuelno privlačan, obratite pažnju na tehniku slaganja. Keks je potrebno kratko umočiti u mleko – dovoljno da omekša, ali ne previše da se ne bi raspao pre nego što ga položite u pleh. Ovaj ritual slaganja redova keksa i kreme može biti prava mala terapija nakon napornog dana.

Aroma po vašoj meri : U mleko za umakanje dodajte par kapi ruma ili vanile za dublji ukus.

: U mleko za umakanje dodajte par kapi ruma ili vanile za dublji ukus. Voćni preokret : U umućeni šlag možete ubaciti tanko sečene banane ili bobičasto voće za osvežavajuću notu.

: U umućeni šlag možete ubaciti tanko sečene banane ili bobičasto voće za osvežavajuću notu. Čokoladna završnica: Iako je krema zvezda, glazura od čokolade na vrhu je ono što vizuelno prodaje priču.

Zašto ovaj desert uspeva baš svaki put?

Lepota ovog recepta je u njegovoj pouzdanosti. Bilo da ste početnik u kuhinji ili iskusna domaćica, brzi kolač od keksa retko kada može da ne uspe. Sastojci su lako dostupni u svakoj prodavnici, a proces ne zahteva nikakve specijalne alate. Ono što ga izdvaja je vreme odmaranja – kolač mora prenoćiti ili barem odstojati nekoliko sati u frižideru. Tada se keks i krema stope u jedinstvenu celinu koja se lako seče na savršene kocke.

