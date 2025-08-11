Čoko-kokos uživanje: Najjednostavniji kolač na čaše, gotov za samo 20 minuta

Tražite brz, ukusan i efektan završetak obroka? Ovaj čoko-kokos desert koji se sprema na čaše ne zahteva mikser, vagu ni posebnu spretnost, a prosto oduševljava slojevima čokolade i kokosa.
Pripremite sastojke:
- 1 čaša mleka
- 1 čaša ulja
- 1 čaša jogurta
- 1 čaša šećera
- 2 vanilin šećera
- 1 čaša kokosa
- 2 čaše brašna
- 1 prašak za pecivo
(mera je čaša od 200 ml)
Glazura
- 100 g čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema
Rernu zagrejte na 180 stepeni.
U posudi dodajte mleko, ulje, jogurt i šećere i lagano promešajte da se sjedini.
Smesi dodajte kokos, pa malo po malo dodajte i brašno, koje ste prethodno pomešali s praškom za pecivo. Brašno dodajte postepeno i dobro promešajte pre svakog dodavanja.
Smesu prebacite u posudu za pečenje i pecite 30 minuta na 180 stepeni.
Od čokolade i ulja napravite glazuru, a kad se kolač ohladi, prelijte ga glazurom. Ostavite da se ohladi, isecite i poslužite.
