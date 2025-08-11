Čoko-kokos uživanje: Najjednostavniji kolač na čaše, gotov za samo 20 minuta

Tražite brz, ukusan i efektan završetak obroka? Ovaj čoko-kokos desert koji se sprema na čaše ne zahteva mikser, vagu ni posebnu spretnost, a prosto oduševljava slojevima čokolade i kokosa.

Pripremite sastojke:

1 čaša mleka

1 čaša ulja

1 čaša jogurta

1 čaša šećera

2 vanilin šećera

1 čaša kokosa

2 čaše brašna

1 prašak za pecivo

(mera je čaša od 200 ml)

Glazura

100 g čokolade

2 kašike ulja

Priprema

Rernu zagrejte na 180 stepeni.

U posudi dodajte mleko, ulje, jogurt i šećere i lagano promešajte da se sjedini.

Smesi dodajte kokos, pa malo po malo dodajte i brašno, koje ste prethodno pomešali s praškom za pecivo. Brašno dodajte postepeno i dobro promešajte pre svakog dodavanja.

Smesu prebacite u posudu za pečenje i pecite 30 minuta na 180 stepeni.

Od čokolade i ulja napravite glazuru, a kad se kolač ohladi, prelijte ga glazurom. Ostavite da se ohladi, isecite i poslužite.

