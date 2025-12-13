Čokoladne kokos kuglice: Prava praznična poslastica spremna za 15 minuta

Božićne čokoladne kokos kuglica ne samo da se brzo prave, već njihov meki, čoko-kokos ukus trenutno unosi prazničnu atmosferu u svakodnevni život.
Za samo nekoliko minuta možete napraviti spektakularne, mekane i mirisne poslastice koje će garantovano nestati i pre nego što stigne prvi gost. Bez pečenja, bez komplikovanih sastojaka, samo pravi božićni ukusi.
Zašto su čokoladne kokos kuglice kraljice svake trpeze?
Sastojci (za oko 20–25 komada)
- 500 g samlevenog keksa
- 100 g putera sobne temperature
- 100 g šećera u prahu
- 2 kašike kakao praha
- 2 dl mleka
- 0,5 kašičice arome ruma (može se izostaviti ako je deca jedu)
- oko 100 g kokosovih pahuljica za valjanje
Priprema u tri jednostavna koraka
Magija pripreme leži u jednostavnosti. Ne morate biti ekspert da bi vam kokos kuglice ispale savršeno svaki put.
Prvo, u velikoj posudi pomešajte sve suve sastojke: mleveni keks, šećer u prahu, kakao i deo kokosovog brašna. Zatim polako dodajte mokre sastojke – rastopljeni puter i rum. Dobro mesite dok ne dobijete meko, elastično testo. Po potrebi, podesite gustinu sa malo mleka ili mrvica keksa.
Vlažnim rukama oblikujte smesu u kuglice veličine oraha.
Uvaljajte kuglice u kokosove pahuljice sa svih strana da biste ih lepo i ravnomerno premazali.
Ostavite ih u frižideru barem pola sata da se stegnu i ukusi prožmu.
Mali trikovi velikih majstora: Kako da budu još bolje?
Želite li da vaše kuglice budu nezaboravne? Evo nekoliko saveta:
- Iznenađenje u sredini: U sredinu svake kuglice možete staviti pečeni lešnik, badem ili višnju iz likera.
- Glazura: Pre valjanja u kokos, kuglice možete umočiti u rastopljenu crnu čokoladu za hrskavi omotač.
- Verzija za odrasle: Ako desert nije namenjen deci, slobodno pojačajte količinu ruma ili dodajte malo likera od čokolade.
Čokoladne kokos kuglice nisu samo desert, one su simbol gostoprimstva i pažnje koju poklanjate svojim najmilijima. Ne čekajte posebnu priliku – iznenadite svoje ukućane već večeras i dozvolite da vas ovaj jednostavan recept podseti zašto je domaće uvek najbolje!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com