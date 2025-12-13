Čokoladne kokos kuglice: Prava praznična poslastica spremna za 15 minuta

Zamislite desert spreman za 15 minuta koji svi obožavaju. Ove kokos kuglice su kraljice praznične trpeze. Otkrijte recept sa kojim baš nikada nema greške!

čokoladne kokos kuglice
Foto: pexels.com/eiliv-aceron

Božićne čokoladne kokos kuglica ne samo da se brzo prave, već njihov meki, čoko-kokos ukus trenutno unosi prazničnu atmosferu u svakodnevni život.

Za samo nekoliko minuta možete napraviti spektakularne, mekane i mirisne poslastice koje će garantovano nestati i pre nego što stigne prvi gost. Bez pečenja, bez komplikovanih sastojaka, samo pravi božićni ukusi.

Zašto su čokoladne kokos kuglice kraljice svake trpeze?

Sastojci (za oko 20–25 komada)

  • 500 g samlevenog keksa
  • 100 g putera sobne temperature
  • 100 g šećera u prahu
  • 2 kašike kakao praha
  • 2 dl mleka
  • 0,5 kašičice arome ruma (može se izostaviti ako je deca jedu)
  • oko 100 g kokosovih pahuljica za valjanje

Priprema u tri jednostavna koraka

Magija pripreme leži u jednostavnosti. Ne morate biti ekspert da bi vam kokos kuglice ispale savršeno svaki put.

Prvo, u velikoj posudi pomešajte sve suve sastojke: mleveni keks, šećer u prahu, kakao i deo kokosovog brašna. Zatim polako dodajte mokre sastojke – rastopljeni puter i rum. Dobro mesite dok ne dobijete meko, elastično testo. Po potrebi, podesite gustinu sa malo mleka ili mrvica keksa.

Vlažnim rukama oblikujte smesu u kuglice veličine oraha.

Uvaljajte kuglice u kokosove pahuljice sa svih strana da biste ih lepo i ravnomerno premazali.

Ostavite ih u frižideru barem pola sata da se stegnu i ukusi prožmu.

Mali trikovi velikih majstora: Kako da budu još bolje?

Želite li da vaše kuglice budu nezaboravne? Evo nekoliko saveta:

  • Iznenađenje u sredini: U sredinu svake kuglice možete staviti pečeni lešnik, badem ili višnju iz likera.
  • Glazura: Pre valjanja u kokos, kuglice možete umočiti u rastopljenu crnu čokoladu za hrskavi omotač.
  • Verzija za odrasle: Ako desert nije namenjen deci, slobodno pojačajte količinu ruma ili dodajte malo likera od čokolade.

Čokoladne kokos kuglice nisu samo desert, one su simbol gostoprimstva i pažnje koju poklanjate svojim najmilijima. Ne čekajte posebnu priliku – iznenadite svoje ukućane već večeras i dozvolite da vas ovaj jednostavan recept podseti zašto je domaće uvek najbolje!

