Čokoladni kolač koji možete jesti dok ste na dijeti — čak i pomaže da smršate

Jesti slatko i gubiti težinu u isto vreme? Zvuči jako dobro, a čak je (u ovom slučaju) i izvedivo.

Čak kažu da je ovaj čokoladni kolač ubica sala na stomaku, a ujedno je slatki kulinarski užitak koji svojom intenzivnom aromom kakaa podseća na verovatno najsočniji brownie svih vremena.

Ovaj kolač ima samo 160 kalorija i nešto manje od osam grama proteina po komadu (bez preliva!). To je moguće zahvaljujući bademovom brašnu koje je prirodno bogato belančevinama i gotovo da nema ugljenih hidrata. Prstohvat čilija takođe pokreće metabolizam i daje izvrstan ukus ovom čokoladnom spektaklu.

Zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima, ovaj desert kombinuje uživanje i zdrav pristup ishrani.

Bez brašna, šećera i maslaca

Kolač se priprema bez klasičnih sastojaka koji se obično povezuju sa gojenjem. Umesto brašna koristi se kakao, a umesto šećera — zrele banane. Maslac se zamenjuje zdravim biljnim uljem ili čak jogurtom, što značajno smanjuje kalorijsku vrednost.

Bogat vlaknima i antioksidansima

Zahvaljujući bananama i kakau, kolač je bogat vlaknima, što doprinosi boljoj probavi i dužem osećaju sitosti. Kakao je prirodni izvor antioksidanasa koji pomažu u borbi protiv upala i podržavaju metabolizam.

Sastojci:

4 jaja

100 g zamjene za šećer, npr. eritritol

80 ml bademovog mlijeka (ili nemasnog kravljeg mlijeka)

20 g kokosovog ulja

200 g bademovog brašna ili mljevenih badema

40 g kakaa za pečenje, nezaslađenog

2 žličice praška za pecivo

2 prstohvata soli

1 prstohvat sušenog čilija u listićima

Za preliv, opcionalno:

150 g otopljene tamne čokolade, bez šećera

80 ml nemasnog mlijeka ili bademovog mlijeka

50 g nemasnog prirodnog jogurta

50 g eritritola

Jednostavna priprema i brz rezultat

Recept je izuzetno jednostavan — sve se sastojci sjedine u jednoj posudi, izliju u kalup i peku oko 20 minuta. Kolač je mekan, sočan i pun ukusa, a ne zahteva dodatne zaslađivače ni komplikovane korake.

Idealno rešenje za slatku želju bez griže savesti

Ovaj kolač je savršen za one koji žele da uživaju u slatkišima bez narušavanja dijetetskog režima. Može se jesti za doručak, užinu ili kao desert, a uz to pruža osećaj zadovoljstva bez posledica po liniju.

Ako tražite način da spojite zdravu ishranu i ljubav prema čokoladi — ovaj recept je pun pogodak.

