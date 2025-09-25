Čokoladni kolač koji možete jesti dok ste na dijeti — čak i pomaže da smršate

Jesti slatko i gubiti težinu u isto vreme? Zvuči jako dobro, a čak je (u ovom slučaju) i izvedivo.
Čak kažu da je ovaj čokoladni kolač ubica sala na stomaku, a ujedno je slatki kulinarski užitak koji svojom intenzivnom aromom kakaa podseća na verovatno najsočniji brownie svih vremena.
Ovaj kolač ima samo 160 kalorija i nešto manje od osam grama proteina po komadu (bez preliva!). To je moguće zahvaljujući bademovom brašnu koje je prirodno bogato belančevinama i gotovo da nema ugljenih hidrata. Prstohvat čilija takođe pokreće metabolizam i daje izvrstan ukus ovom čokoladnom spektaklu.
Zahvaljujući pažljivo odabranim sastojcima, ovaj desert kombinuje uživanje i zdrav pristup ishrani.
Bez brašna, šećera i maslaca
Kolač se priprema bez klasičnih sastojaka koji se obično povezuju sa gojenjem. Umesto brašna koristi se kakao, a umesto šećera — zrele banane. Maslac se zamenjuje zdravim biljnim uljem ili čak jogurtom, što značajno smanjuje kalorijsku vrednost.
Bogat vlaknima i antioksidansima
Zahvaljujući bananama i kakau, kolač je bogat vlaknima, što doprinosi boljoj probavi i dužem osećaju sitosti. Kakao je prirodni izvor antioksidanasa koji pomažu u borbi protiv upala i podržavaju metabolizam.
Sastojci:
- 4 jaja
- 100 g zamjene za šećer, npr. eritritol
- 80 ml bademovog mlijeka (ili nemasnog kravljeg mlijeka)
- 20 g kokosovog ulja
- 200 g bademovog brašna ili mljevenih badema
- 40 g kakaa za pečenje, nezaslađenog
- 2 žličice praška za pecivo
- 2 prstohvata soli
- 1 prstohvat sušenog čilija u listićima
Za preliv, opcionalno:
- 150 g otopljene tamne čokolade, bez šećera
- 80 ml nemasnog mlijeka ili bademovog mlijeka
- 50 g nemasnog prirodnog jogurta
- 50 g eritritola
Jednostavna priprema i brz rezultat
Recept je izuzetno jednostavan — sve se sastojci sjedine u jednoj posudi, izliju u kalup i peku oko 20 minuta. Kolač je mekan, sočan i pun ukusa, a ne zahteva dodatne zaslađivače ni komplikovane korake.
Idealno rešenje za slatku želju bez griže savesti
Ovaj kolač je savršen za one koji žele da uživaju u slatkišima bez narušavanja dijetetskog režima. Može se jesti za doručak, užinu ili kao desert, a uz to pruža osećaj zadovoljstva bez posledica po liniju.
Ako tražite način da spojite zdravu ishranu i ljubav prema čokoladi — ovaj recept je pun pogodak.
