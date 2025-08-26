Čokoladno savršenstvo: Pleh ovog kolača košta manje od 500 dinara, a pravi se bez jaja

Reč je o popularnom kolaču kontroverznog imena crnac bez jaja koji svi jednostavno obožavaju.

Ako ste u potrazi za receptom za čokoladni kolač za koji vam ne treba previše sastojaka i koji se ne peče dugo, a još je i jeftin – ne tražite dalje. Za ovaj vam kolač nisu potrebna jaja, a kad se saberu cene svih sastojaka, neće vas izaći više od 500 dinara.

Za ovaj kolač biće vam potrebno:

Za koru:

3 čaše jogurta

200 g šećera

300 g glatkog brašna

120 ml suncokretovog ulja

30 g kakaa

2 kašičice sode bikarbone

Za glazuru pripremite:

150 g maslaca

150 g tamne ili čokolade za kuvanje

100 g šećera

100 ml mleka

Priprema:

Jogurt, brašno, šećer, ulje, kakao i sodu bikarbonu stavite u posudu i mešajte električnim mikserom 2 do 3 minute, dok ne dobijete glatku smesu.

Smesu izlijte u pleh za pečenje koji ste premazali s malo ulja i posipali brašnom. Pecite 20 do 25 minuta na 185 stepeni.

Na pari rastopite maslac pa dodajte sitno naseckanu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne rastopi. Dodajte šećer i mleko i mešajte varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Ohlađeni kolač prelijte čokoladnom glazurom, ostavite u frižideru da se stegne i poslužite.

