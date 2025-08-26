Čokoladno savršenstvo: Pleh ovog kolača košta manje od 500 dinara, a pravi se bez jaja

Reč je o popularnom kolaču kontroverznog imena crnac bez jaja koji svi jednostavno obožavaju.
Ako ste u potrazi za receptom za čokoladni kolač za koji vam ne treba previše sastojaka i koji se ne peče dugo, a još je i jeftin – ne tražite dalje. Za ovaj vam kolač nisu potrebna jaja, a kad se saberu cene svih sastojaka, neće vas izaći više od 500 dinara.
Za ovaj kolač biće vam potrebno:
Za koru:
- 3 čaše jogurta
- 200 g šećera
- 300 g glatkog brašna
- 120 ml suncokretovog ulja
- 30 g kakaa
- 2 kašičice sode bikarbone
Za glazuru pripremite:
- 150 g maslaca
- 150 g tamne ili čokolade za kuvanje
- 100 g šećera
- 100 ml mleka
Priprema:
Jogurt, brašno, šećer, ulje, kakao i sodu bikarbonu stavite u posudu i mešajte električnim mikserom 2 do 3 minute, dok ne dobijete glatku smesu.
Smesu izlijte u pleh za pečenje koji ste premazali s malo ulja i posipali brašnom. Pecite 20 do 25 minuta na 185 stepeni.
Na pari rastopite maslac pa dodajte sitno naseckanu čokoladu i mešajte dok se potpuno ne rastopi. Dodajte šećer i mleko i mešajte varjačom dok ne dobijete glatku smesu. Ohlađeni kolač prelijte čokoladnom glazurom, ostavite u frižideru da se stegne i poslužite.
