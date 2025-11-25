„Crnac bez jaja“ – popularni čokoladni kolač koji svima uspeva iz prve

Kolač „crnac bez jaja“ je baš ono što želite kada vam se jede čokoladni kolač, a iznenada shvatite da nemate jaja. Recept je neverovatno jednostavan — svi sastojci su vam verovatno već u kuhinji, a rezultat je mekani, tamni biskvit sa savršenom čokoladnom glazurom.
Zašto je ovaj kolač poseban
Nema jaja, ali ima čokolade do krova. Uprkos jednostavnoj smjesi, kolač je izuzetno sočan i bogatog ukusa
Priprema je jednostavna i brza. Sve što radite je da sjedinite jogurt, brašno, šećer, ulje, kakao i sodu bikarbonu, ispečete i prelijete glazurom.
Možete ga prilagoditi. Ako želite, možete dodati orahe, suho voće, čak i džem od višnje — sve to se sjajno slaže sa ovom bazom.
Sastojci
Za biskvit:
- 540 g čvrstog jogurta
- 300 g glatkog brašna
- 250 g šećera
- 120 ml ulja
- 25 g kakaa
- 2 kašičice sode bikarbone
- malo maslaca za podmazivanje kalupa
Za glazuru:
- 150 g čokolade za kuvanje
- 150 g maslaca
- 120 ml mleka
- 120 g šećera
Priprema korak po korak
Pripremite smesu biskvita: U velikoj posudi izmiksajte jogurt, šećer, ulje, kakao, brašno i sodu bikarbonu dok ne dobijete glatku, homogenu smesu.
Pecite: Podmažite pleh (kalup od oko 22–24 cm ili pleh 35×25 cm) maslacem i izlijte smesu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 °C oko 25–30 minuta.
Napravite glazuru: Na pari (ili laganoj vatri) otopite maslac i čokoladu, zatim dodajte šećer i mleko i mešajte dok ne postane sjajan i ujednačen preliv.
Prelijte i ohladite: Kad je biskvit pečen, pustite ga da se malo ohladi, zatim ga prelijte glazurom. Nakon toga, ostavite kolač na sobnoj temperaturi da se glazura stegne, pa ga stavite u frižider da se potpuno ohladi. Zadovoljna.hr
Posluživanje: Isecite na kocke (ili kriške, ako ste koristili kalup za tortu) i poslužite. Po želji, možete ga poslužiti sa šlagom ili kuglom sladoleda.
Trikovi i varijacije
Ako želite još sočniji kolač, razmislite o dodatku sušenih brusnica, oraha, lješnjaka ili badema u smesu. Zadovoljna.hr
Za intenzivniji čokoladni ukus, u glazuru možete staviti tamnu čokoladu visokog procenta kakaa.
Ako nemate jogurt, možete eksperimentisati sa kiselo-mlečnom varijantom ili čak blagim grčkim jogurtom — važno je da je baza vlažna, da biste dobili meku strukturu.
Pečenje na malo nižoj temperaturi (npr. 180 °C) može pomoći da se kolač peče ravnomernije i ostane sočniji iznutra.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com