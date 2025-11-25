„Crnac bez jaja“ – popularni čokoladni kolač koji svima uspeva iz prve

Nemate jaja? Nema problema. Uz kolač crnac bez jaja, možete napraviti pravi čokoladni užitak bez da jurite po prodavnicama.

Kolač „crnac bez jaja“ je baš ono što želite kada vam se jede čokoladni kolač, a iznenada shvatite da nemate jaja. Recept je neverovatno jednostavan — svi sastojci su vam verovatno već u kuhinji, a rezultat je mekani, tamni biskvit sa savršenom čokoladnom glazurom.

Zašto je ovaj kolač poseban

Nema jaja, ali ima čokolade do krova. Uprkos jednostavnoj smjesi, kolač je izuzetno sočan i bogatog ukusa

Priprema je jednostavna i brza. Sve što radite je da sjedinite jogurt, brašno, šećer, ulje, kakao i sodu bikarbonu, ispečete i prelijete glazurom.

Možete ga prilagoditi. Ako želite, možete dodati orahe, suho voće, čak i džem od višnje — sve to se sjajno slaže sa ovom bazom.

Sastojci

Za biskvit:

540 g čvrstog jogurta

300 g glatkog brašna

250 g šećera

120 ml ulja

25 g kakaa

2 kašičice sode bikarbone

malo maslaca za podmazivanje kalupa

Za glazuru:

150 g čokolade za kuvanje

150 g maslaca

120 ml mleka

120 g šećera

Priprema korak po korak

Pripremite smesu biskvita: U velikoj posudi izmiksajte jogurt, šećer, ulje, kakao, brašno i sodu bikarbonu dok ne dobijete glatku, homogenu smesu.

Pecite: Podmažite pleh (kalup od oko 22–24 cm ili pleh 35×25 cm) maslacem i izlijte smesu. Pecite u prethodno zagrijanoj rerni na 200 °C oko 25–30 minuta.

Napravite glazuru: Na pari (ili laganoj vatri) otopite maslac i čokoladu, zatim dodajte šećer i mleko i mešajte dok ne postane sjajan i ujednačen preliv.

Prelijte i ohladite: Kad je biskvit pečen, pustite ga da se malo ohladi, zatim ga prelijte glazurom. Nakon toga, ostavite kolač na sobnoj temperaturi da se glazura stegne, pa ga stavite u frižider da se potpuno ohladi. Zadovoljna.hr

Posluživanje: Isecite na kocke (ili kriške, ako ste koristili kalup za tortu) i poslužite. Po želji, možete ga poslužiti sa šlagom ili kuglom sladoleda.

Trikovi i varijacije

Ako želite još sočniji kolač, razmislite o dodatku sušenih brusnica, oraha, lješnjaka ili badema u smesu. Zadovoljna.hr

Za intenzivniji čokoladni ukus, u glazuru možete staviti tamnu čokoladu visokog procenta kakaa.

Ako nemate jogurt, možete eksperimentisati sa kiselo-mlečnom varijantom ili čak blagim grčkim jogurtom — važno je da je baza vlažna, da biste dobili meku strukturu.

Pečenje na malo nižoj temperaturi (npr. 180 °C) može pomoći da se kolač peče ravnomernije i ostane sočniji iznutra.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com