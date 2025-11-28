Crno-bele štangle bez pečenja — omiljena poslastica iz vremena Jugoslavije

Crno-bele štangle vraćaju duh slavlja iz starih vremena — mekan, kremast kolač sa dve vrste čokolade i keksom. Kada ga probate, shvatićete zašto je nestajao sa tanjira u sekundi.
Ako tražite jednostavan, a efektan kolač — recept za crno-bele štangle je kao iz bakinog kuvara, a rezultat izgleda i miriše kao čista čokoladna nostalgija.
Zašto su crno-bele štangle posebne
Ovaj kolač potiče iz perioda kada je poslastica bila malo — ali sa ukusom koji pamti ceo komšiluk. Glavna prednost? Kombinacija bele i tamne čokolade, uz jednostavne sastojke — keks, pavlaka, mleko, želatin — sve što svaka domaćica lako ima pri ruci.
Tekstura je kremasta, fil se topi u ustima, a svaki zalogaj nosi i blagu notu nostalgije — savršeno za popodnevnu kafu, slavlje ili spontano nedeljno popodne.
Sastojci:
- 150 g duguljastog keksa
- 200 g bele čokolade
- 200 g tamne (crne) čokolade
- 300 ml mleka
- 200 ml slatke pavlake
- 400 g kisele pavlake
- 10 g želatina
- 30 ml ruma (za belu kremu)
- (Za tamnu kremu: umesto ruma – instant kafa)
Priprema — sloj po sloj, bez pečenja
Priprema želatina: U 5 kašika vode razmutite želatin i ostavite da nabubri. Krstarica
Bela krema: Rastopite belu čokoladu na pari ili tihoj vatri, dodajte 100 ml slatke pavlake i polovinu nabubrelog želatina, promešajte.
Kad se želatin rastopi, sklonite s vatre, dodajte 200 ml kisele pavlake i rum, sjedinite masu.
Crna (tamna) krema: Isti postupak kao za belu, ali tamnu čokoladu otopite, pavlaku dodajte sa želatinom, a umesto ruma – instant kafu.
Slaganje kolača: Obložite pravougaoni kalup najlonskom folijom. Prvo ređajte polovinu keksa natopljenog u mleku, zatim sloj tamne kreme, pa sloj bele kreme. Ponovite slojeve i završite sa belom kremom.
Hlađenje: Stavite u zamrzivač na nekoliko sati — filovi se stegnu, kolač dobije pravu konzistenciju. Kad je dobro ohlađen, iseći ga na štangle.
Bonus saveti za perfektan rezultat
- Pazite da čokolada bude lagano otopljena — ne previše vrela, da krema ostane fina i glatka.
- Želatin mora biti pravilno rastvoren, bez grudvica, da filovi budu homogeni.
- Hlađenje je ključno — tek posle nekoliko sati u zamrzivaču dobijate pravu teksturu i držanje štangli.
