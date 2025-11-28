Crno-bele štangle bez pečenja — omiljena poslastica iz vremena Jugoslavije

Poslastica koja se pamti ih detinjstva…

Crno-bele štangle vraćaju duh slavlja iz starih vremena — mekan, kremast kolač sa dve vrste čokolade i keksom. Kada ga probate, shvatićete zašto je nestajao sa tanjira u sekundi.

Ako tražite jednostavan, a efektan kolač — recept za crno-bele štangle je kao iz bakinog kuvara, a rezultat izgleda i miriše kao čista čokoladna nostalgija.

Zašto su crno-bele štangle posebne

Ovaj kolač potiče iz perioda kada je poslastica bila malo — ali sa ukusom koji pamti ceo komšiluk. Glavna prednost? Kombinacija bele i tamne čokolade, uz jednostavne sastojke — keks, pavlaka, mleko, želatin — sve što svaka domaćica lako ima pri ruci.

Tekstura je kremasta, fil se topi u ustima, a svaki zalogaj nosi i blagu notu nostalgije — savršeno za popodnevnu kafu, slavlje ili spontano nedeljno popodne.

Sastojci:

150 g duguljastog keksa

200 g bele čokolade

200 g tamne (crne) čokolade

300 ml mleka

200 ml slatke pavlake

400 g kisele pavlake

10 g želatina

30 ml ruma (za belu kremu)

(Za tamnu kremu: umesto ruma – instant kafa)

Priprema — sloj po sloj, bez pečenja

Priprema želatina: U 5 kašika vode razmutite želatin i ostavite da nabubri. Krstarica

Bela krema: Rastopite belu čokoladu na pari ili tihoj vatri, dodajte 100 ml slatke pavlake i polovinu nabubrelog želatina, promešajte.

Kad se želatin rastopi, sklonite s vatre, dodajte 200 ml kisele pavlake i rum, sjedinite masu.

Crna (tamna) krema: Isti postupak kao za belu, ali tamnu čokoladu otopite, pavlaku dodajte sa želatinom, a umesto ruma – instant kafu.

Slaganje kolača: Obložite pravougaoni kalup najlonskom folijom. Prvo ređajte polovinu keksa natopljenog u mleku, zatim sloj tamne kreme, pa sloj bele kreme. Ponovite slojeve i završite sa belom kremom.

Hlađenje: Stavite u zamrzivač na nekoliko sati — filovi se stegnu, kolač dobije pravu konzistenciju. Kad je dobro ohlađen, iseći ga na štangle.

Bonus saveti za perfektan rezultat

Pazite da čokolada bude lagano otopljena — ne previše vrela, da krema ostane fina i glatka.

Želatin mora biti pravilno rastvoren, bez grudvica, da filovi budu homogeni.

Hlađenje je ključno — tek posle nekoliko sati u zamrzivaču dobijate pravu teksturu i držanje štangli.

