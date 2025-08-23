Da li ste probali zapečeni jogurt? Savršen kolač za kraj leta pravi se bez brašna, a ukus je fantastičan

Kada poslednji topli dani leta zakucaju na vrata, pravo je vreme za lagani i osvežavajući desert koji donosi kremastu slast bez osećaja krivice. Pečeni jogurt sa bobičastim voćem postaje hit među ljubiteljima zdravih poslastica, jer spaja proteine, voće i savršenstvo jednostavne pripreme.

Zašto baš pečeni jogurt?

Pečeni jogurt podseća na fino kremasti cheesecake, ali bez brašna i sa mnogo više proteina. Topla i zlatno-smeđa korica skriva sočnu, blago podrhtavajuću sredinu koja se tokom hlađenja dodatno steže. Idealno je rešenje za one koji žele nešto slatko, a ne žele da opterete stomak kaloričnim bombama.

Sastojci

500 g grčkog jogurta

6 jaja

85 g meda

1 kašičica ekstrakta vanile

2 kašike jestivog skroba

150 g bobičastog voća (sveže ili zamrznuto)

Malo maslaca ili ulja za podmazivanje kalupa

Kako da ga pripremite

Zagrejte rernu na 175 °C i podmažite četvrtasti kalup (23 × 23 cm) maslacem ili uljem.

U velikoj posudi sjedinite grčki jogurt, jaja, med, vanilu i skrob i mešajte dok ne dobijete potpuno glatku smesu.

Sipajte kremu u pripremljeni kalup, ravnomerno je rasporedite i po vrhu pospite bobičasto voće.

Pecite 35–40 minuta, dok rubovi ne porumene, a centar ostane blago podrhtavajući.

Ostavite da se desert u potpunosti ohladi, zatim ga isecite na 9 komada.

Saveti za posluživanje i čuvanje

Pečeni jogurt poslužite samostalno ili uz dodatak svežeg voća i kašičicu jogurta. Čuva se do pet dana u hermetički zatvorenoj posudi u frižideru, pa možete uživati u njemu kao brz i zdrav doručak, užinu ili desert.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com