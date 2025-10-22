Domaći kolač od jabuka spreman za 10 minuta, a ukus će oduševiti sve

Možete napraviti ukusni kolač od jabuka za samo 10 minuta pripreme. Potrebno je samo nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat će iznenaditi sve

Ako ste u potrazi za jednostavnim i ukusnim desertom, ovaj kolač sa jabukama je pravi izbor. Priprema traje samo 10 minuta, a rezultat je sočan i mirisan kolač koji će zadovoljiti i najzahtevnije sladokusce.

Sastojci:

250 g brašna

7 g praška za pecivo

2 jaja

150 g šećera

10 g vanilin šećera

60 g otopljenog putera

15 g kakao praha

260 ml mleka

Kora jednog limuna

4 jabuke

1 kašičica cimeta

1 kašičica ulja (za podmazivanje pleha)

Uputstvo za pripremu:

U velikoj činiji, umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte mleko i otopljeni puter, pa dobro sjedinite.

U drugoj činiji, pomešajte brašno, prašak za pecivo i kakao prah. Postepeno dodajte ovu mešavinu u tečnu smesu, mešajući dok ne dobijete glatku masu.

Dodajte rendanu koru limuna u smesu i dobro promešajte.

Oljuštite jabuke, odstranite im semenke i isecite ih na male kockice.

Dodajte iseckane jabuke u pripremljenu smesu i pažljivo ih umešajte.

Podmažite pleh dimenzija 24 cm sa malo ulja i obložite ga papirom za pečenje.

Sipajte smesu u pripremljeni pleh, ravnomerno je rasporedite, a zatim na vrh poređajte tanke kriške jabuka u kružnom obliku. Pospite cimetom.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 1 sat, dok kolač ne postane zlatno smeđi i čvrst na dodir.

Saveti za serviranje:

Ovaj kolač je ukusan i topao i hladan. Možete ga poslužiti posutog šećerom u prahu ili sa šlagom za dodatnu kremastu teksturu. Takođe, savršeno se slaže uz šolju omiljenog čaja ili kafe.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com