Domaći kolač od jabuka spreman za 10 minuta, a ukus će oduševiti sve

Možete napraviti ukusni kolač od jabuka za samo 10 minuta pripreme. Potrebno je samo nekoliko osnovnih sastojaka, a rezultat će iznenaditi sve
Ako ste u potrazi za jednostavnim i ukusnim desertom, ovaj kolač sa jabukama je pravi izbor. Priprema traje samo 10 minuta, a rezultat je sočan i mirisan kolač koji će zadovoljiti i najzahtevnije sladokusce.
Sastojci:
- 250 g brašna
- 7 g praška za pecivo
- 2 jaja
- 150 g šećera
- 10 g vanilin šećera
- 60 g otopljenog putera
- 15 g kakao praha
- 260 ml mleka
- Kora jednog limuna
- 4 jabuke
- 1 kašičica cimeta
- 1 kašičica ulja (za podmazivanje pleha)
Uputstvo za pripremu:
U velikoj činiji, umutite jaja sa šećerom i vanilin šećerom dok ne postanu penasta. Dodajte mleko i otopljeni puter, pa dobro sjedinite.
U drugoj činiji, pomešajte brašno, prašak za pecivo i kakao prah. Postepeno dodajte ovu mešavinu u tečnu smesu, mešajući dok ne dobijete glatku masu.
Dodajte rendanu koru limuna u smesu i dobro promešajte.
Oljuštite jabuke, odstranite im semenke i isecite ih na male kockice.
Dodajte iseckane jabuke u pripremljenu smesu i pažljivo ih umešajte.
Podmažite pleh dimenzija 24 cm sa malo ulja i obložite ga papirom za pečenje.
Sipajte smesu u pripremljeni pleh, ravnomerno je rasporedite, a zatim na vrh poređajte tanke kriške jabuka u kružnom obliku. Pospite cimetom.
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180°C oko 1 sat, dok kolač ne postane zlatno smeđi i čvrst na dodir.
Saveti za serviranje:
Ovaj kolač je ukusan i topao i hladan. Možete ga poslužiti posutog šećerom u prahu ili sa šlagom za dodatnu kremastu teksturu. Takođe, savršeno se slaže uz šolju omiljenog čaja ili kafe.
