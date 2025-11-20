Ekspresni kolači za Aranđelovdan – spas u poslednji čas

Ekspresni kolači za Aranđelovdan – brzi recept sa keksom i čokoladom. Praktično, ukusno i svečano rešenje za slavsku trpezu.

Kada se približi Aranđelovdan, a obaveze se nagomilaju, domaćice često traže spas u poslednji čas. Upravo tada ekspresni kolači za Aranđelovdan postaju pravo rešenje – brzi, jednostavni i dovoljno svečani da zasijaju na slavskom stolu.

Recept za ekspresne kolače:

Sastojci:

150 g keksa

125 g pistaća

60 g suvih brusnica

450 g bele čokolade

100 ml slatke pavlake

jestive latice ruže (po želji)

Priprema:

1. Pistaće i keks krupno izblendirajte i pomešajte u posudi.

2. Dodajte brusnice i 250 g istopljene bele čokolade sa pavlakom, pa sve sjedinite rukama.

3. Smesu utisnite u tepsiju obloženu papirom za pečenje i stavite u frižider na pola sata.

4. Istopite preostalih 200 g čokolade i prelijte preko podloge. Ostavite još 10 minuta da se stegne.

5. Dekorišite seckanim pistaćima, laticama ruže i malo istopljene čokolade.

6. Isecite na kocke i poslužite.

Ovi kolači su spas u poslednji čas jer se spremaju za manje od sat vremena, a izgledaju svečano i ukus im je bogat. Idealni su za domaćine koji žele da izbegnu stres, a ipak da posluže gostima nešto posebno.

Brze zamene i korisni trikovi:

– Ako nemate pistaće, koristite orahe ili bademe.

– Brusnice možete zameniti suvim grožđem ili kajsijama.

– Za posnu varijantu, koristite posnu čokoladu i biljni krem.

– Dekoracija može biti jednostavna – prah šećer ili rendana crna čokolada.

Najčešća pitanja:

Da li ekspresni kolači mogu biti jednako svečani kao tradicionalni?

Da, uz dekoraciju i pažljiv izbor sastojaka izgledaju jednako svečano.

Mogu li se pripremiti unapred?

Da, mogu stajati u frižideru i do dva dana.

Šta ako nemam sve sastojke?

Recept je fleksibilan – koristite ono što imate u kuhinji.

Ekspresni kolači za Aranđelovdan nisu samo brza poslastica, već i siguran način da slavska trpeza izgleda bogato i svečano. Uz ovaj recept, domaćini dobijaju praktično rešenje koje štedi vreme, a donosi ukus i miris praznika.

(informer.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com