Ekspresni kolači za Aranđelovdan – spas u poslednji čas

Kada se približi Aranđelovdan, a obaveze se nagomilaju, domaćice često traže spas u poslednji čas. Upravo tada ekspresni kolači za Aranđelovdan postaju pravo rešenje – brzi, jednostavni i dovoljno svečani da zasijaju na slavskom stolu.
Recept za ekspresne kolače:
Sastojci:
- 150 g keksa
- 125 g pistaća
- 60 g suvih brusnica
- 450 g bele čokolade
- 100 ml slatke pavlake
- jestive latice ruže (po želji)
Priprema:
1. Pistaće i keks krupno izblendirajte i pomešajte u posudi.
2. Dodajte brusnice i 250 g istopljene bele čokolade sa pavlakom, pa sve sjedinite rukama.
3. Smesu utisnite u tepsiju obloženu papirom za pečenje i stavite u frižider na pola sata.
4. Istopite preostalih 200 g čokolade i prelijte preko podloge. Ostavite još 10 minuta da se stegne.
5. Dekorišite seckanim pistaćima, laticama ruže i malo istopljene čokolade.
6. Isecite na kocke i poslužite.
Ovi kolači su spas u poslednji čas jer se spremaju za manje od sat vremena, a izgledaju svečano i ukus im je bogat. Idealni su za domaćine koji žele da izbegnu stres, a ipak da posluže gostima nešto posebno.
Brze zamene i korisni trikovi:
– Ako nemate pistaće, koristite orahe ili bademe.
– Brusnice možete zameniti suvim grožđem ili kajsijama.
– Za posnu varijantu, koristite posnu čokoladu i biljni krem.
– Dekoracija može biti jednostavna – prah šećer ili rendana crna čokolada.
Najčešća pitanja:
Da li ekspresni kolači mogu biti jednako svečani kao tradicionalni?
- Da, uz dekoraciju i pažljiv izbor sastojaka izgledaju jednako svečano.
Mogu li se pripremiti unapred?
- Da, mogu stajati u frižideru i do dva dana.
Šta ako nemam sve sastojke?
- Recept je fleksibilan – koristite ono što imate u kuhinji.
Ekspresni kolači za Aranđelovdan nisu samo brza poslastica, već i siguran način da slavska trpeza izgleda bogato i svečano. Uz ovaj recept, domaćini dobijaju praktično rešenje koje štedi vreme, a donosi ukus i miris praznika.
(informer.rs)
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com