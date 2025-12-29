„Embargo kolač“ nadživeo je sve krize i sankcije: Neverovatno jeftin, a mekan kao duša

Embargo kolač bio je najpopularnija brza poslastica bivše Jugoslavije, svaka domaćica znala je recept napamet

Embargo kolač se pravi od jeftinih sastojaka, i to baš brzo i lako, a fantastičnog je ukusa. Svaka domaćica je recept znala napamet i ovaj kolač je bio redovan na svim trpezama širom Jugoslavije

Embargo kolač je dobio ime po periodu kada je nastao, a to je ono teško vreme ’90-tih. Specifičan je po tome što sastojci koji čine ovaj kolač nisu skupi i pre svega zato što se ne koriste jaja.

Embargo kolač je biskvit koji može biti odlična užina za decu uz šolju čaja ili mleka, ali i ukusna poslastica kada imate iznenadne goste.

Sastojci za kolač

– 2 čaše (od 2 dl) brašna

– 2 čaše šećera

– 2 čaše vode

– 1/2 čaše ulja

– 3 kašike džema od kajsije (ili po želji)

– 1 kašičica praška za pecivo

– 2 kašičice kakaoa

Priprema embargo kolača

U činiju staviti brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao i kašikom izmešati.

Zatim dodati vodu, ulje, sjediniti, pa umešati džem. Sipati u pleh obložen pek-papirom i peći 20 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni.

Kolač možete posuti prah šećerom ili preliti glazurom od čokolade.

