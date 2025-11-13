„Embargo kolač“ preživeo je sve krize i sankcije: Neverovatno jeftin, a mekan kao duša

Embargo kolač se pravi od jeftinih sastojaka, i to baš brzo i lako, a fantastičnog je ukusa. Svaka domaćica je recept znala napamet i ovaj kolač je bio redovan na svim trpezama širom Jugoslavije
Embargo kolač je dobio ime po periodu kada je nastao, a to je ono teško vreme ’90-tih. Specifičan je po tome što sastojci koji čine ovaj kolač nisu skupi i pre svega zato što se ne koriste jaja.
Embargo kolač je biskvit koji može biti odlična užina za decu uz šolju čaja ili mleka, ali i ukusna poslastica kada imate iznenadne goste.
Sastojci za kolač
– 2 čaše (od 2 dl) brašna
– 2 čaše šećera
– 2 čaše vode
– 1/2 čaše ulja
– 3 kašike džema od kajsije (ili po želji)
– 1 kašičica praška za pecivo
– 2 kašičice kakaoa
Priprema embargo kolača
U činiju staviti brašno, šećer, prašak za pecivo i kakao i kašikom izmešati.
Zatim dodati vodu, ulje, sjediniti, pa umešati džem. Sipati u pleh obložen pek-papirom i peći 20 minuta u zagrejanoj rerni na 200 stepeni.
Kolač možete posuti prah šećerom ili preliti glazurom od čokolade.
