Fantastična poslastica: Čokoladno čudo od samo 4 sastojka i bez pečenja

Ako volite brze i jednostavne poslastice, ovaj recept je pravi izbor. Ne zahteva pečenje, a rezultat je kremast i bogat kolač koji će zadovoljiti svaku želju za slatkim.

Sastojci:

300 g mlevenog keksa

200 ml mleka

200 g čokolade za kuvanje + 100 g mlečne čokolade

50 g otopljenog putera

Priprema korak po korak:

Najpre se čokolada za kuvanje isecka i otopi na pari sa 150 ml toplog mleka. Kada se dobije glatka smesa, dodaje se mleveni keks i otopljeni puter. Po potrebi se doda još nekoliko kašika mleka, dok masa ne dobije teksturu vlažnog peska.

Smesa se zatim utisne u pleh obložen papirom za pečenje i ostavi u frižideru na oko dva sata da se stegne.

Glazura od mlečne čokolade

Nakon što se kolač ohladi, priprema se glazura: mlečna čokolada se otopi sa 50 ml toplog mleka i prelije preko kolača. Sve se ponovo vraća u frižider dok se glazura potpuno ne stegne.

Serviranje

Kada je kolač spreman, seče se na kocke ili štangle i može se poslužiti uz kafu ili kao lagani desert posle obroka.

Ovaj recept pokazuje da za savršenu poslasticu nije potrebno mnogo vremena ni sastojaka — samo malo mašte i ljubavi prema čokoladi.

