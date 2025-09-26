Idealan za jesenje dane: Za ovaj mekani kolač vam trebaju samo 2 jabuke i 10 minuta

 –  
Foto: YouTube/Schnell Lecker Einfach (Printscreen)

Ako tražite brz, jednostavan i sočan kolač koji će mirisati na jesen, ovaj recept od jabuka je pravi izbor. Ne zahteva komplikovane sastojke, ni posebne veštine, a rezultat je mekan, aromatičan kolač koji se topi u ustima.

Za pripremu ovog kolača potrebni su osnovni sastojci: jabuke, brašno, jaja, šećer, ulje, prašak za pecivo i cimet. Po želji možete dodati vanilin šećer ili seckane orahe za dodatnu teksturu i aromu.

Brzi kolač s jabukama – sastojci:

  • 2 jaja
  • 1 čaša šećera (200 g)
  • 1 čaša mleka (200 ml)
  • 1/2 čaše ulja (100 ml)
  • 2 čaše brašna
  • 1 prašak za pecivo
  • 1 vanilin šećer
  • 2 jabuke
  • šećer u prahu za posipanje

Brzi kolač s jabukama – priprema:

Jabuke ogulite, nasecite na listiće i poređajte ih na pleh obložen papirom za pečenje.

U većoj posudi penasto umutite jaja sa šećerom, pa dodajte mleko, ulje, brašno, prašak za pecivo i vanilin šećer. Dobro promešajte da dobijete glatku smesu.

Smesu prelijte preko poređanih jabuka i lagano poravnajte.

Pecite u rerni zagrejanoj na 180 °C oko 30 minuta, dok površina ne dobije zlatnu boju.

Ohladite, pospite šećerom u prahu i poslužite.

Zahvaljujući brzini pripreme i jednostavnosti, ovaj kolač je odličan izbor kada želite nešto slatko, a nemate mnogo vremena. Jabuke mu daju sočnost, a cimet toplinu — savršena kombinacija za jesenje večeri.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com