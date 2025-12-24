Japanski „pamuk kolač“ od tri sastojka zaludeo je ceo svet, morate da ga probate (video)

Da li želite desert koji je gotov za tren? Ovaj japanski kolač od 3 sastojka je pahuljast kao oblak i spreman da oduševi vaše goste.

Ovaj kolač od 3 sastojka je kulinarsko rešenje koje tražite kada vam se jedene nešto slatko, jednostavno i brzo. To kremasto čudo je osvojilo internet zajednicu svojom neverovatnom teksturom. Reč je o poznatom „japanskom pamuk kolaču“ koji drhti pri dodiru, a u ustima se topi poput najfinije pene, pružajući iskustvo koje se ne zaboravlja.

Ovaj recept dokazuje da savršenstvo ne mora biti komplikovano. Potrebna su vam samo tri namirnice koje verovatno već imate ili ih lako možete nabaviti:

3 jaja

120 grama bele čokolade

120 grama neslanog krem sira.

Kako pripremiti savršen kolač od 3 sastojka?

Prvi korak je da pažljivo odvojite žumanca od belanaca. Belanca stavite u frižider, jer moraju biti hladna za savršen šlag. Dok se rerna greje na 170 stepeni, otopite belu čokoladu na pari. Kada postane tečna i glatka, umešajte krem sir dok se smesa potpuno ne sjedini, a zatim sklonite sa pare i dodajte žumanca. Ovo je baza koju kolač od 3 sastojka zahteva za svoju stabilnost.

Sledeći korak je ključan. Umutite hladna belanca u čvrst sneg – to je tajna vazdušaste strukture. Pažljivo, ručno umešajte sneg u smesu sa čokoladom, pazeći da ne izbijete vazduh. Smesu izlijte u kalup prečnika 15 cm, koji ste prethodno namastili, i postavite taj kalup u veću tepsiju napunjenu vrelom vodom.

Pečenje se odvija u fazama kako bi se postigla savršena tekstura: pecite 15 minuta na 170 stepeni, zatim smanjite na 160 stepeni i pecite još 15 minuta. Na kraju, isključite rernu, ali ne otvarajte vrata još 15 minuta. Ovaj postupak garantuje da vaš kolač od 3 sastojka neće splasnuti, već će ostati visok i ponosan.

Mala tajna velikih majstora: Hlađenje je zakon

Iako će miris biti neodoljiv, suzdržite se. Najbolje je da kolač ohladite pre sečenja. Pospite ga šećerom u prahu za dodatnu eleganciju. Ovaj desert nije samo hrana, već dokaz da minimalizam u kuhinji može doneti maksimalno zadovoljstvo.

Magija koja se ne zaboravlja

Nema lepšeg osećaja od mirisa doma dok se iz rerne širi toplina i slatka aroma vanile i čokolade koju svi obožavaju. Ovaj jednostavan recept nije samo uputstvo za pripremu hrane – to je trenutak zajedništva, pauza od užurbanog dana i čisto zadovoljstvo na tanjiru. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovo jelo pravo malo čudo!

