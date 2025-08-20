Jednostavni kolačići od 4 sastojka prave se za 5 minuta, a najzdravija su moguća užina

Jednostavan i zdrav desert bez pečenja, idealan kada vam zatreba brza slatka užina. S svega nekoliko sastojaka dobijate fini zalogaj bogat vlaknima i antioksidansima, a priprema traje samo pet minuta.

Sastojci

200 g ovsenih pahuljica

3 kašike kakaa u prahu

2–3 kašike meda ili javorovog sirupa

4 kašike kikiriki ili bademovog putera

2–3 kašike mleka (ili po potrebi)

Priprema

U većoj činiji pomešajte ovsene pahuljice i kakao. Dodajte med i puter, pa rukom ili kašikom sjedinite masu. Ako je pregusta, postepeno dodajte mleko dok ne možete da oblikujete kuglice. Vlažnim rukama formirajte male kuglice i poređajte ih na tanjir.

Gotove kuglice ostavite u frižideru najmanje 10 minuta da se stegnu. Poslužite ih samostalno ili s malo grčkog jogurta. Čuvajte u zatvorenoj posudi do pet dana.

Varijacije i saveti

Umesto kakaa možete koristiti crnu čokoladu u prahu, a u smesu dodajte iseckane orahe, suve smokve ili kokos. Zamenom meda javorovim sirupom dobijate vegansku verziju. Ako volite intenzivniji ukus, u smesu umešajte i prstohvat morske soli.

