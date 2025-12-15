Jeftin čokoladni kolač sa džemom: Raj za sva čula, savršen za dane posta (video)

Tražite savršen desert? Ovaj jeftin čokoladni kolač sa džemom se priprema brzo, a ukus osvaja na prvi zalogaj. Isprobajte recept koji štedi novac!

Svi smo bili u situaciji kada želimo rešenje za slatkiš koji je brz, ukusan, a neće opteretiti kućni budžet. Upravo zato, ovaj jeftin kolač sa džemom predstavlja savršen odgovor na vaše slatke muke – on je dokaz da za vrhunski užitak nisu potrebni skupi sastojci niti komplikovane procedure.

Ovaj recept je prava mala revolucija u svetu domaćih poslastica jer spaja jednostavnost pripreme sa raskošnim ukusom koji podseća na najfinije torte. Tajna njegove neodoljivosti leži u savršenom balansu sočnog biskvita i voćne arome džema, sve to zaokruženo bogatom čokoladnom glazurom.

Sastojci:

za biskvit:

1,5 šolje brašna

1 čaša šećera

1 kašika kakao praha

1 kašičica cimeta

1 kašičica sode bikarbone

1 čaša mlake vode

5 kašika džema

1 kašika ulja

za premazivanje kolača:

5 kašika džema

šaka seckanih oraha

Glazura:

200 g čokolade za kuvanje

3 kašike ulja

Tajna sočnosti koju niko ne otkriva

Mnogi se pitaju kako postići onu savršenu teksturu koja se topi u ustima. Evo šta treba da uradite da bi vaš kolač sa džemom bio bez premca:

Ne štedite na džemu : Najbolje je koristiti džem od kajsija zbog kiselkaste note koja savršeno parira čokoladi, ali i šipak ili šljiva daju fantastične rezultate.

: Najbolje je koristiti džem od kajsija zbog kiselkaste note koja savršeno parira čokoladi, ali i šipak ili šljiva daju fantastične rezultate. Prava temperatura : Pecite kolač na umerenoj temperaturi (oko 180 stepeni) i proveravajte čačkalicom. Prepečen kolač gubi vlažnost.

: Pecite kolač na umerenoj temperaturi (oko 180 stepeni) i proveravajte čačkalicom. Prepečen kolač gubi vlažnost. Glazura je ključ: Vruć kolač prelijte čokoladnom glazurom kako bi se ukusi proželi dok se hlade.

Recept koji okuplja porodicu

Kada se smesa izlije u pleh i stavi u rernu, miris koji će ispuniti vaš dom neodoljivo će privući sve ukućane u kuhinju.

Nakon pečenja, dok je kolač još topao, premažite ga dodatnim slojem džema pre nego što ga prelijete rastopljenom čokoladom. Ovaj korak stvara onaj divni sloj između testa i glazure koji ovaj jeftin čokoladni kolač čini vizuelno privlačnim i gastronomski neodoljivim.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com