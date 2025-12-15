Jeftin čokoladni kolač sa džemom: Raj za sva čula, savršen za dane posta (video)

Svi smo bili u situaciji kada želimo rešenje za slatkiš koji je brz, ukusan, a neće opteretiti kućni budžet. Upravo zato, ovaj jeftin kolač sa džemom predstavlja savršen odgovor na vaše slatke muke – on je dokaz da za vrhunski užitak nisu potrebni skupi sastojci niti komplikovane procedure.
Ovaj recept je prava mala revolucija u svetu domaćih poslastica jer spaja jednostavnost pripreme sa raskošnim ukusom koji podseća na najfinije torte. Tajna njegove neodoljivosti leži u savršenom balansu sočnog biskvita i voćne arome džema, sve to zaokruženo bogatom čokoladnom glazurom.
Sastojci:
za biskvit:
1,5 šolje brašna
1 čaša šećera
1 kašika kakao praha
1 kašičica cimeta
1 kašičica sode bikarbone
1 čaša mlake vode
5 kašika džema
1 kašika ulja
za premazivanje kolača:
5 kašika džema
šaka seckanih oraha
Glazura:
200 g čokolade za kuvanje
3 kašike ulja
Tajna sočnosti koju niko ne otkriva
Mnogi se pitaju kako postići onu savršenu teksturu koja se topi u ustima. Evo šta treba da uradite da bi vaš kolač sa džemom bio bez premca:
- Ne štedite na džemu: Najbolje je koristiti džem od kajsija zbog kiselkaste note koja savršeno parira čokoladi, ali i šipak ili šljiva daju fantastične rezultate.
- Prava temperatura: Pecite kolač na umerenoj temperaturi (oko 180 stepeni) i proveravajte čačkalicom. Prepečen kolač gubi vlažnost.
- Glazura je ključ: Vruć kolač prelijte čokoladnom glazurom kako bi se ukusi proželi dok se hlade.
Recept koji okuplja porodicu
Kada se smesa izlije u pleh i stavi u rernu, miris koji će ispuniti vaš dom neodoljivo će privući sve ukućane u kuhinju.
Nakon pečenja, dok je kolač još topao, premažite ga dodatnim slojem džema pre nego što ga prelijete rastopljenom čokoladom. Ovaj korak stvara onaj divni sloj između testa i glazure koji ovaj jeftin čokoladni kolač čini vizuelno privlačnim i gastronomski neodoljivim.
