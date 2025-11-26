Jeste li čuli za lažne krempite? Gotove su za pola sata – i svi ih vole

Omiljeni kolač pripremljen za pola sata koji će oduševiti i najveće ljubitelje prave krempite.

Kada imate neodoljivu želju za nečim kremastim i ukusnim, a nemate puno vremena, ovaj recept za lažne krempite je savršeno rešenje. Koristeći gotove sastojke poput lisnatog testa i pudinga, možete napraviti desert koji je gotov za tren, i koji će obradovati sve ljubitelje klasične krempite. Jednostavnost pripreme čini ga idealnim izborom za iznenadne goste ili brzi popodnevni desert.

Ovaj desert je izuzetno jednostavan za pripremu, a biće vam potrebno samo 25 minuta za pripremu i 10 minuta za pečenje. Ukupno vreme dok kolač ne bude gotov je samo 35 minuta, a recept je dovoljan za 12 porcija.

Sastojci

1 pakovanje gotovog lisnatog testa

2 pudinga od vanile

6 kašika šećera

600 ml mleka

100 g putera

1 kašičica arome vanile

Priprema

Ako ste ikada želeli kremasti desert koji je gotov dok napravite kafu, lažne krempite su vaš novi omiljeni kolač. Ovaj recept kombinuje brzinu, jednostavnost i spektakularan rezultat – savršen za popodnevni desert ili iznenadne goste.

Priprema traje ukupno 35 minuta, a rezultat su kremaste, sočne i hrskave krempite koje nestaju sa stola pre nego što stignete da fotografišete.

Kako napraviti lažne krempite u 5 koraka

1. Priprema lisnatog testa – Odmotajte i isecite testo na jednake kocke, dobijete oko 24 komada.

2. Pečenje – Rasporedite kockice na pleh i pecite na 200°C oko 10 minuta dok ne dobiju zlatnu boju.

3. Krem od pudinga – Skuvajte puding sa šećerom i mlekom, dodajte maslac i aromu vanilije dok je vruć, mešajte dok ne postane glatka krema.

4. Složite kolač – Polovinu pečenih kockica stavite na dno kalupa, rasporedite kremu, pa prekrijte ostatkom kockica.

5. Hlađenje i serviranje – Dobro ohladite, pospite šećerom u prahu i uživajte u efektu “wow”!

Impresivan rezultat bez muke

Ove lažne krempite nisu samo brze – one donose zadovoljstvo i osmeh svakome ko ih proba. Savršen balans hrskavog i kremastog čini ih jedinstvenim desertom koji ćete praviti iznova.

Za one koji žele impresivan rezultat bez mukotrpnog pripremanja pravih krempita, ovo je recept koji pravi razliku. Probajte danas i oduševite sve oko sebe!

(IndexRecepti)

