Kada ga jednom probate, pravićete da stalno: Kanadski kolač koji se ne peče, gotov za 20 minuta

Kanadske čokoladne kocke su savršen desert za svaki trenutak kada želite nešto slatko, a bez komplikacija. Za samo 20 minuta možete napraviti slojeviti kolač koji spaja hrskavu podlogu, kremastu vanilu i glatku čokoladu. Ovaj recept ne zahteva rernu, što ga čini idealnim za letnje dane ili brze užine.
Kratka istorija i magija ukusa
Ovaj kolač, poznat i kao Nanaimo kocke, potiče iz grada Nanaimo u Kanadi. Prvi recept pojavio se 1952. godine, a danas je omiljena poslastica širom sveta. Tajna je u troslojnoj strukturi – podloga od keksa i kokosa, bogata vanila krema i čokoladna glazura koja sve povezuje.
Šta vam je potrebno
Podloga
- 120 g margarina
- 50 g šećera
- 30 g kakao praha
- 1 jaje
- 150 g usitnjenih keksa
- 80 g kokosovog brašna
- 50 g seckanih oraha
Šlag
- 100 g otopljenog margarina
- 2 kašike praha za puding od vanile
- 250 g šećera u prahu
- 3 kašike meda
- 1 kašičica vanilin šećera
Čokoladna glazura
- 150 g čokolade za kuvanje
- 2 kašike ulja
Priprema u tri jednostavna koraka
Napravite podlogu
U činiji iznad šerpe sa ključalom vodom, istopite puter, šećer i kakao. Dodajte umućeno jaje i dobro promešajte i kuvajte na pari 2-3 minuta, stalno mešajući, dok se smesa ne zgusne.
Dodajte izmrvljeni keks, kokos i orahe i dobro promešajte. Sipajte smesu u mali kvadratni kalup obložen papirom za pečenje. Ohladite u frižideru najmanje 30 minuta.
Pripremite krem
U činiji pomešajte puter, šećer u prahu, vanilu, prašak za puding i mleko dok ne dobijete glatku, laganu kremu. Ravnomerno je rasporedite preko ohlađene osnove i vratite u frižider.
Napravite glazuru
Otopite čokoladu i puter na pari. Malo ohladite, pa prelijte preko kreme i pažljivo izravnajte. Ostavite tortu u frižideru najmanje 2 do 3 sata, a idealno preko noći, kako bi se slojevi lepo stisnuli.
Zašto ćete ih obožavati
Ove kocke su bogatstvo tekstura i ukusa u svakom zalogaju. Podloga je hrskava, krema svilenkasta, a čokolada daje fini završni dodir. Možete ih poslužiti za goste ili uživati sami, a reakcije su uvek iste – osmeh i zadovoljstvo.
Saveti za savršen rezultat
- Podloga se najbolje hladi najmanje 30 minuta prije nanošenja kreme.
- Glazuru blago ohladite pre prelivanja, da se ne stvori neravna površina.
- Kolač se seče oštrim nožem, a svaki komad treba da zadrži jasne slojeve.
