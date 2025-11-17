Kada ga jednom probate, pravićete da stalno: Kanadski kolač koji se ne peče, gotov za 20 minuta

Kanadske čokoladne kocke su savršen desert za svaki trenutak kada želite nešto slatko, a bez komplikacija. Za samo 20 minuta možete napraviti slojeviti kolač koji spaja hrskavu podlogu, kremastu vanilu i glatku čokoladu. Ovaj recept ne zahteva rernu, što ga čini idealnim za letnje dane ili brze užine.

Kratka istorija i magija ukusa

Ovaj kolač, poznat i kao Nanaimo kocke, potiče iz grada Nanaimo u Kanadi. Prvi recept pojavio se 1952. godine, a danas je omiljena poslastica širom sveta. Tajna je u troslojnoj strukturi – podloga od keksa i kokosa, bogata vanila krema i čokoladna glazura koja sve povezuje.

Šta vam je potrebno

Podloga

120 g margarina

50 g šećera

30 g kakao praha

1 jaje

150 g usitnjenih keksa

80 g kokosovog brašna

50 g seckanih oraha

Šlag

100 g otopljenog margarina

2 kašike praha za puding od vanile

250 g šećera u prahu

3 kašike meda

1 kašičica vanilin šećera

Čokoladna glazura

150 g čokolade za kuvanje

2 kašike ulja

Priprema u tri jednostavna koraka

Napravite podlogu

U činiji iznad šerpe sa ključalom vodom, istopite puter, šećer i kakao. Dodajte umućeno jaje i dobro promešajte i kuvajte na pari 2-3 minuta, stalno mešajući, dok se smesa ne zgusne.

Dodajte izmrvljeni keks, kokos i orahe i dobro promešajte. Sipajte smesu u mali kvadratni kalup obložen papirom za pečenje. Ohladite u frižideru najmanje 30 minuta.

Pripremite krem

U činiji pomešajte puter, šećer u prahu, vanilu, prašak za puding i mleko dok ne dobijete glatku, laganu kremu. Ravnomerno je rasporedite preko ohlađene osnove i vratite u frižider.

Napravite glazuru

Otopite čokoladu i puter na pari. Malo ohladite, pa prelijte preko kreme i pažljivo izravnajte. Ostavite tortu u frižideru najmanje 2 do 3 sata, a idealno preko noći, kako bi se slojevi lepo stisnuli.

Zašto ćete ih obožavati

Ove kocke su bogatstvo tekstura i ukusa u svakom zalogaju. Podloga je hrskava, krema svilenkasta, a čokolada daje fini završni dodir. Možete ih poslužiti za goste ili uživati sami, a reakcije su uvek iste – osmeh i zadovoljstvo.

Saveti za savršen rezultat

Podloga se najbolje hladi najmanje 30 minuta prije nanošenja kreme.

Glazuru blago ohladite pre prelivanja, da se ne stvori neravna površina.

Kolač se seče oštrim nožem, a svaki komad treba da zadrži jasne slojeve.

