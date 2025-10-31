Kažu da je ovo najbolji jesenji kolač: Ceo pleh košta manje od 500 dinara

Jesen je vreme kada se dom ispuni mirisom jabuka, cimeta i toplih kolača. Iako postoji mnogo sezonskih poslastica, jedan jednostavan recept se posebno ističe — mekani jesenji kolač od jabuka i griza koji ne zahteva puno sastojaka, a pravi se za manje od sat vremena. Ono što ga čini još boljim jeste to što košta manje od 500 dinara, a ukusom podseća na detinjstvo.

Zašto je ovaj kolač omiljen u jesen

Ovaj desert spaja sve ono što volimo u hladnijim danima — jednostavnost, miris cimeta i sočnost jabuka. Ne zahteva mikser, skupe sastojke ni puno vremena. Savršen je za dane kada želite nešto slatko, a ne želite da potrošite mnogo.

Jabuke daju prirodnu slast i vlagu, dok griz čini testo mekanim i laganim. Rezultat je kolač koji je topao, mirisan i idealan uz čaj ili kafu.

Potrebni sastojci

Za pripremu ovog kolača biće vam potrebno:

3 srednje jabuke

1 šolja griza

1 šolja brašna

1 šolja šećera

1 prašak za pecivo

1 kašičica cimeta

1 kesica vanilin šećera

200 ml jogurta

100 ml ulja

Svi ovi sastojci dostupni su u svakoj prodavnici, a ukupna cena ne prelazi 500 dinara.

Priprema korak po korak

Jabuke ogulite i izrendajte. Po želji možete dodati nekoliko kapi limuna da ne potamne.

U drugoj posudi pomešajte suve sastojke — griz, brašno, šećer, prašak za pecivo, cimet i vanilin šećer.

Dodajte jogurt i ulje, pa umešajte rendane jabuke. Sve dobro sjedinite.

Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju.

Kada se ohladi, možete ga posuti šećerom u prahu ili premazati domaćim džemom od kajsije.

Saveti za savršen ukus

Ako želite bogatiji ukus, dodajte šaku oraha, suvog grožđa ili kockice čokolade u smesu.

Za zdraviju varijantu, šećer možete zameniti medom ili kokosovim šećerom, a beli griz integralnim.

Kolač možete čuvati u frižideru nekoliko dana, a ukoliko ga služite topao — savršeno se slaže sa kuglom sladoleda od vanile.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com