Kažu da je ovo najbolji jesenji kolač: Ceo pleh košta manje od 500 dinara

Jesen je vreme kada se dom ispuni mirisom jabuka, cimeta i toplih kolača. Iako postoji mnogo sezonskih poslastica, jedan jednostavan recept se posebno ističe — mekani jesenji kolač od jabuka i griza koji ne zahteva puno sastojaka, a pravi se za manje od sat vremena. Ono što ga čini još boljim jeste to što košta manje od 500 dinara, a ukusom podseća na detinjstvo.
Zašto je ovaj kolač omiljen u jesen
Ovaj desert spaja sve ono što volimo u hladnijim danima — jednostavnost, miris cimeta i sočnost jabuka. Ne zahteva mikser, skupe sastojke ni puno vremena. Savršen je za dane kada želite nešto slatko, a ne želite da potrošite mnogo.
Jabuke daju prirodnu slast i vlagu, dok griz čini testo mekanim i laganim. Rezultat je kolač koji je topao, mirisan i idealan uz čaj ili kafu.
Potrebni sastojci
Za pripremu ovog kolača biće vam potrebno:
- 3 srednje jabuke
- 1 šolja griza
- 1 šolja brašna
- 1 šolja šećera
- 1 prašak za pecivo
- 1 kašičica cimeta
- 1 kesica vanilin šećera
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
Svi ovi sastojci dostupni su u svakoj prodavnici, a ukupna cena ne prelazi 500 dinara.
Priprema korak po korak
Jabuke ogulite i izrendajte. Po želji možete dodati nekoliko kapi limuna da ne potamne.
U drugoj posudi pomešajte suve sastojke — griz, brašno, šećer, prašak za pecivo, cimet i vanilin šećer.
Dodajte jogurt i ulje, pa umešajte rendane jabuke. Sve dobro sjedinite.
Smesu sipajte u podmazan pleh i pecite u zagrejanoj rerni na 180°C oko 35–40 minuta, dok kolač ne dobije zlatnu boju.
Kada se ohladi, možete ga posuti šećerom u prahu ili premazati domaćim džemom od kajsije.
Saveti za savršen ukus
Ako želite bogatiji ukus, dodajte šaku oraha, suvog grožđa ili kockice čokolade u smesu.
Za zdraviju varijantu, šećer možete zameniti medom ili kokosovim šećerom, a beli griz integralnim.
Kolač možete čuvati u frižideru nekoliko dana, a ukoliko ga služite topao — savršeno se slaže sa kuglom sladoleda od vanile.
