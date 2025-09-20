Kolač bez pečenja za 500 dinara: Izgleda kao ledene kocke, pravi se za 10 minuta i uspeva svima

Ovaj kolač neodoljivo podseća na ledene kocke, a mnogi kažu – još je i bolji!

Ako voliš ledene kocke, ovaj recept će ti biti otkrovenje. Griz, bela čokolada i keks – bez rerne, bez komplikacija, a kremast kao iz poslastičarnice. Pravi se brzo, jede još brže, a gosti traže još dok nije ni ohlađen.

Griz kocke – sastojci:

125 g petit keksa

1 litra mleka

200 g griza

180 g šećera

130 g maslaca

50 g bele čokolade

šlag za ukras

po želji mleveni lešnici, bademi ili keks za ukras

Griz kocke – priprema:

Petit kekse umakati u malo mleka i poređati na pleh dimenzija 20 puta 30 centimetara obložen folijom ili pek papirom.

Odvojiti malo mleka od litra i pomešati s grizom i šećerom, a ostatak mleka staviti na vatru da zavrije.

U uzavrelo mleko umešati smesu s grizom te lagano kuvati dok se ne zgusne kao puding.

U vreli krem dodati belu čokoladu, promešati, pokriti prozirnom folijom i ostaviti da se hladi.

Izmiksati maslac i postepeno mu dodavati ohlađen krem. Krem istresti u kalup na petit keks.

Po želji izmiksati jedan šlag ili 200 ml pavlake za šlag i premazati kolač.

Dodatno kolač možete posuti mlevenim lešnicima, orasima, bademima ili mlevenim keksom.

Dobro ohladiti, najbolje preko noći.

(Antonia Jagodić/Zadovoljna.hr)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com