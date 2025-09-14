Kolač koji se pravi za 3 minuta – a izgleda kao da ste ga kupili u najskupljoj poslastičarnici

Kolač iz mikrotalasne koji izgleda kao da ste ga platili 800 dinara po parčetu

Zvuči neverovatno, ali nije – ovaj kolač se zaista pravi za tri minuta, bez miksera, bez pečenja, bez stresa. A kad ga iznesete pred goste, svi će pomisliti da ste ga naručili iz neke fensi poslastičarnice. Tajna je u kombinaciji sastojaka koje već imate kod kuće i malom triku za dekoraciju.

Šta vam treba?

– 4 kašike kakaa

– 4 kašike šećera

– 4 kašike brašna

– 1 jaje

– 3 kašike mleka

– 3 kašike ulja

– prstohvat praška za pecivo

– vanilin šećer po želji

Sve sastojke izmešajte u činiji dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u šolju ili keramičku posudu pogodnu za mikrotalasnu. Stavite u mikrotalasnu na najjaču temperaturu – tačno 90 sekundi. Gotovo.

Trik za luksuzan izgled

Kad se kolač malo ohladi, izvadite ga iz šolje i pospite ga prah šećerom, dodajte par bobica (ako imate), ili prelijte čokoladnim prelivom. Ako želite da izgleda kao iz vitrine, stavite ga na tanjir sa zlatnim ivicama – vizuelni efekat radi pola posla.

Zašto ovaj recept radi?

Zato što koristi osnovne sastojke koje se brzo vežu, a mikrotalasna daje savršenu teksturu – mekano, sočno, bez gnjecavosti. Idealno kad vam se jede nešto slatko, a nemate vremena ni volje da palite rernu.

Ovaj kolač je moj SOS kad mi se najave gosti, kad mi padne šećer, ili kad mi treba nešto slatko da me uteši. Nema filozofije, nema pranja sudova, a izgleda kao da ste se baš potrudili. Probajte jednom – postaće vaš trik iz rukava.

