Kolač od griza za 15 minuta – bez skupih sastojaka, a topi se u ustima

Savršen kolač od griza za 15 minuta — topi se u ustima, a pravi se od sastojaka koje već imaš.

Ako tražiš kolač od griza za 15 minuta, bez skupih sastojaka i bez stresa — pravi odgovor je mekani kolač od griza koji se topi u ustima. Sve što ti treba već imaš kod kuće, a rezultat je desert koji miriše na detinjstvo i nestaje brže nego što se ohladi.

Kako da napravim kolač od griza za 15 minuta?

Za 15 minuta možeš da napraviš kolač koji izgleda kao da si se baš potrudila — a zapravo si samo pomešala par sastojaka i stavila u rernu.

Potrebno ti je:

1 šolja griza

1 šolja jogurta

1/2 šolje šećera

1/2 šolje ulja

1 kašičica praška za pecivo

Vanilin šećer po želji

Sve sastojke pomešaj u jednoj činiji. Sipaj u podmazan pleh i peci na 180°C oko 15 minuta, dok ne porumeni. Po želji, pospi šećerom u prahu kad se ohladi.

Zašto je ovaj kolač idealan kad nemate vremena ni sastojke?

Zato što ne zahteva ni mikser, ni posebne mere, ni egzotične dodatke. Sve ide „od oka“, a rezultat je mekan, mirisan i sočan kolač koji možeš da praviš i kad ti dođu nenajavljeni gosti.

Koje su varijacije recepta za kolač od griza?

Možeš da ga prilagodiš svom ukusu:

Dodaj rendanu koru limuna za svežinu

Ubaci par kašika kokosa za egzotičnu notu

Prelij sirupom od limuna ako voliš sočnije verzije

Ubaci komadiće čokolade ili voća za bogatiji ukus

Kako da kolač od griza ispadne savršeno svaki put?

Ne premešaj smesu — samo lagano sjedini Rerna mora da bude unapred zagrejana Nemoj da ga prepečeš — čim porumeni, gotov je Ohladi ga pre sečenja da ne puca

Najčešća pitanja o kolaču od griza

– Da li mogu da koristim kiselo mleko umesto jogurta?

Možeš, samo dodaj malo više šećera ako je mleko kiselije.

– Koliko dugo može da stoji?

Do dva dana na sobnoj temperaturi, ali veruj — neće dočekati sutra.

– Mogu li da ga zamrznem?

Možeš, ali je toliko brz da ga je lakše napraviti iznova.

Ovaj kolač od griza za 15 minuta je moj spas kad mi treba nešto slatko, brzo i domaće. Nema komplikacija, nema skupih sastojaka, a ima sve — miris, ukus i onu toplinu doma koju ne možeš da kupiš. Ako ti treba desert koji se pravi dok trepneš, a jede dok se smeješ — probaj ovaj recept i javi mi kako ti je ispao.

Podeli recept sa nekim ko misli da nema vremena za domaće kolače — i dokaži mu da se varao. Ako ti se dopao, sačuvaj ga i isprobaj sledeću varijaciju koju ti predložim!

