Kolač od kokosa i čokolade: Pravi se na čaše i bez miksera, a gotov je za čas

Umesto komplikovanih torti koje zahtevaju sate stajanja pored rerne, zamislite miris tropskog raja i topljene čokolade koji ispunjava Vašu kuhinju za manje od sat vremena. Ovaj kolač od kokosa je upravo to rešenje – sočan, bogat i spreman da pretvori običan trenutak u malu svečanost.
Kombinacija kokosa i čokolade je klasik koji nikada ne izlazi iz mode, a kada se pripremi na ovaj način, rezultat je desert koji se topi u ustima. Bez potrebe za kuhinjskom vagom i sa sastojcima koje verovatno već imate kod kuće, otkrijte kako jednostavnost može biti vrhunska.
Zašto je baš ovaj kolač od kokosa nepogrešiv izbor?
Tajna ovog recepta leži u njegovoj neverovatnoj jednostavnosti i balansu tekstura. Biskvit je vazdušast, a kokos mu daje specifičnu aromu koja se savršeno slaže sa gorčinom čokolade. Za meru Vam je potrebna samo jedna šolja od 2 dl, što ceo proces čini brzim i efikasnim. Zaboravite na prljave sudove i gomilu alata; ovde je fokus na čistom uživanju.
Kolač
- 1 šolja mleka
- 1 šolja ulja
- 1 šolja jogurta
- 1 šolja šećera
- 2 vanilin šećera
- 1 šolja kokosovog brašna
- 2 šolje brašna
- 1 prašak za pecivo
*Napomena: Mera je šolja od 200 ml.
Glazura
- 100 g čokolade
- 2 kašike ulja
Priprema:
Zagrejte rernu na 180 stepeni.
Sjedinite sastojke
Dodajte mleko, ulje, jogurt i šećer u posudu i lagano promešajte da se sjedini.
Dodajte kokos u smesu, zatim postepeno dodajte brašno, koje ste prethodno pomešali sa praškom za pecivo.
Postepeno dodajte brašno i dobro promešajte pre svakog dodavanja.
Prebacite smesu u posudu za pečenje i pecite 30 minuta na 180 stepeni.
Napravite glazuru od čokolade i ulja, a kada se kolač ohladi, prelijte ga glazurom. Ostavite da se ohladi, isecite i poslužite.
Mali trik za veliku sočnost
Mnogi se pitaju kako postići da biskvit ostane svež i narednog dana. Trik je u strpljenju. Iako će miris biti neodoljiv, sačekajte da se kolač potpuno ohladi pre nego što ga prelijete glazurom. Ovo sprečava da testo postane gnjecavo, a omogućava da se ukusi savršeno definišu.
Ovaj jednostavan desert nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovaj kolač pravo malo čudo!
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com