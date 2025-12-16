Kolač od kokosa i čokolade: Pravi se na čaše i bez miksera, a gotov je za čas

Umesto komplikovanih torti koje zahtevaju sate stajanja pored rerne, zamislite miris tropskog raja i topljene čokolade koji ispunjava Vašu kuhinju za manje od sat vremena. Ovaj kolač od kokosa je upravo to rešenje – sočan, bogat i spreman da pretvori običan trenutak u malu svečanost.

Kombinacija kokosa i čokolade je klasik koji nikada ne izlazi iz mode, a kada se pripremi na ovaj način, rezultat je desert koji se topi u ustima. Bez potrebe za kuhinjskom vagom i sa sastojcima koje verovatno već imate kod kuće, otkrijte kako jednostavnost može biti vrhunska.

Zašto je baš ovaj kolač od kokosa nepogrešiv izbor?

Tajna ovog recepta leži u njegovoj neverovatnoj jednostavnosti i balansu tekstura. Biskvit je vazdušast, a kokos mu daje specifičnu aromu koja se savršeno slaže sa gorčinom čokolade. Za meru Vam je potrebna samo jedna šolja od 2 dl, što ceo proces čini brzim i efikasnim. Zaboravite na prljave sudove i gomilu alata; ovde je fokus na čistom uživanju.

Kolač

1 šolja mleka

1 šolja ulja

1 šolja jogurta

1 šolja šećera

2 vanilin šećera

1 šolja kokosovog brašna

2 šolje brašna

1 prašak za pecivo

*Napomena: Mera je šolja od 200 ml.

Glazura

100 g čokolade

2 kašike ulja

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 stepeni.

Sjedinite sastojke

Dodajte mleko, ulje, jogurt i šećer u posudu i lagano promešajte da se sjedini.

Dodajte kokos u smesu, zatim postepeno dodajte brašno, koje ste prethodno pomešali sa praškom za pecivo.

Postepeno dodajte brašno i dobro promešajte pre svakog dodavanja.

Prebacite smesu u posudu za pečenje i pecite 30 minuta na 180 stepeni.

Napravite glazuru od čokolade i ulja, a kada se kolač ohladi, prelijte ga glazurom. Ostavite da se ohladi, isecite i poslužite.

Mali trik za veliku sočnost

Mnogi se pitaju kako postići da biskvit ostane svež i narednog dana. Trik je u strpljenju. Iako će miris biti neodoljiv, sačekajte da se kolač potpuno ohladi pre nego što ga prelijete glazurom. Ovo sprečava da testo postane gnjecavo, a omogućava da se ukusi savršeno definišu.

Ovaj jednostavan desert nije samo recept – to je trenutak zajedništva i zadovoljstva. Ne čekajte posebnu priliku, iznenadite svoje najbliže već večeras i otkrijte zašto svi govore da je ovaj kolač pravo malo čudo!

