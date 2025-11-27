Kremasta sredina, čokoladna korica: Ovaj kolač nestaje sa stola za tren

Na stolu je tek izvađena tepsija, korica miriše na kakao, a kremasta sredina se lagano hladi. Jedno parče nestaje čim je isečeno, drugo već čeka na tanjiru. Upravo takav efekat ima čupava čokoladna pita – kolač koji spaja jednostavnu pripremu i ukus zbog kog se svi vraćaju po još.
Ovaj recept donosi savršenu ravnotežu između mekane, kremaste sredine od sira i hrskave čokoladne korice. Priprema je jednostavna, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je iz poslastičarnice, ali ima toplinu domaće kuhinje.
Sastojci za koricu:
- 300 g brašna
- 150 g maslaca
- 100 g šećera
- 2 kašike kakaa
- 1 prašak za pecivo
Sastojci za fil:
- 500 g svežeg sira
- 3 jaja
- 150 g šećera
- 1 vanilin šećer
- 1 puding od vanile
- 100 g maslaca
Priprema:
- Umutite brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i maslac dok ne dobijete mrvičasto testo.
- Testo podelite na dva dela – jedan deo utisnite u pleh kao osnovu, drugi ostavite za posip.
- Za fil umutite sir, jaja, šećer, vanilin šećer, puding i otopljeni maslac dok ne dobijete glatku smesu.
- Fil rasporedite preko kore, pa pospite ostatkom testa.
- Pecite na 180°C oko 50–60 minuta.
Rezultat? Kolač koji se topi u ustima, sa kontrastom između mekanog, kremastog punjenja i lagano hrskave, čokoladne korice. Idealno za porodična okupljanja, rođendane ili trenutke kada želite da impresionirate goste bez komplikovanih tehnika.
Praktični trikovi za savršen kolač
- Umesto svežeg sira, možete koristiti mascarpone za još bogatiji ukus.
- Dodajte malo narandžine kore u fil za osvežavajuću aromu.
- Ako volite intenzivniji ukus, pospite kolač tamnom čokoladom nakon pečenja.
- Za bržu verziju, koristite gotov puding u prahu kao stabilizator fila.
Kolač koji okuplja
Jedna domaćica je ispričala da je ovaj kolač ponela na porodično okupljanje – nestao je za manje od 15 minuta. Deca su tražila još, a odrasli su komentarisali da podseća na kolače iz detinjstva, ali sa modernim twistom.
Najčešća pitanja:
1. Mogu li koristiti margarin umesto maslaca?
Možete, ali maslac daje puniji i prirodniji ukus.
2. Koliko dugo kolač može da stoji?
U frižideru do 3 dana, ali najbolje je sve pojesti odmah – jer nestaje brzo.
3. Može li se zamrznuti?
Da, ali preporučuje se da se zamrzne bez fila, pa da se fil pravi svež.
Slatki završetak
Kolač koji spaja generacije – čupava čokoladna pita nije samo recept, već i iskustvo. Donosi miris doma, okuplja ljude i nestaje sa stola za tren. Probajte ga već danas i podelite sa onima koje volite – jer najbolji kolači su oni koji se dele.
