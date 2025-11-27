Kremasta sredina, čokoladna korica: Ovaj kolač nestaje sa stola za tren

Čupava čokoladna pita sa kremastom sredinom i čokoladnom koricom – desert koji nestaje sa stola za tren, jednostavan recept za svaki dan.

Na stolu je tek izvađena tepsija, korica miriše na kakao, a kremasta sredina se lagano hladi. Jedno parče nestaje čim je isečeno, drugo već čeka na tanjiru. Upravo takav efekat ima čupava čokoladna pita – kolač koji spaja jednostavnu pripremu i ukus zbog kog se svi vraćaju po još.

Ovaj recept donosi savršenu ravnotežu između mekane, kremaste sredine od sira i hrskave čokoladne korice. Priprema je jednostavna, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je iz poslastičarnice, ali ima toplinu domaće kuhinje.

Sastojci za koricu:

300 g brašna

150 g maslaca

100 g šećera

2 kašike kakaa

1 prašak za pecivo

Sastojci za fil:

500 g svežeg sira

3 jaja

150 g šećera

1 vanilin šećer

1 puding od vanile

100 g maslaca

Priprema:

Umutite brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i maslac dok ne dobijete mrvičasto testo. Testo podelite na dva dela – jedan deo utisnite u pleh kao osnovu, drugi ostavite za posip. Za fil umutite sir, jaja, šećer, vanilin šećer, puding i otopljeni maslac dok ne dobijete glatku smesu. Fil rasporedite preko kore, pa pospite ostatkom testa. Pecite na 180°C oko 50–60 minuta.

Rezultat? Kolač koji se topi u ustima, sa kontrastom između mekanog, kremastog punjenja i lagano hrskave, čokoladne korice. Idealno za porodična okupljanja, rođendane ili trenutke kada želite da impresionirate goste bez komplikovanih tehnika.

Praktični trikovi za savršen kolač

Umesto svežeg sira, možete koristiti mascarpone za još bogatiji ukus.

Dodajte malo narandžine kore u fil za osvežavajuću aromu.

Ako volite intenzivniji ukus, pospite kolač tamnom čokoladom nakon pečenja.

Za bržu verziju, koristite gotov puding u prahu kao stabilizator fila.

Kolač koji okuplja

Jedna domaćica je ispričala da je ovaj kolač ponela na porodično okupljanje – nestao je za manje od 15 minuta. Deca su tražila još, a odrasli su komentarisali da podseća na kolače iz detinjstva, ali sa modernim twistom.

Najčešća pitanja:

1. Mogu li koristiti margarin umesto maslaca?

Možete, ali maslac daje puniji i prirodniji ukus.

2. Koliko dugo kolač može da stoji?

U frižideru do 3 dana, ali najbolje je sve pojesti odmah – jer nestaje brzo.

3. Može li se zamrznuti?

Da, ali preporučuje se da se zamrzne bez fila, pa da se fil pravi svež.

Slatki završetak

Kolač koji spaja generacije – čupava čokoladna pita nije samo recept, već i iskustvo. Donosi miris doma, okuplja ljude i nestaje sa stola za tren. Probajte ga već danas i podelite sa onima koje volite – jer najbolji kolači su oni koji se dele.

