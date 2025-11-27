Kremasta sredina, čokoladna korica: Ovaj kolač nestaje sa stola za tren

Čupava čokoladna pita sa kremastom sredinom i čokoladnom koricom – desert koji nestaje sa stola za tren, jednostavan recept za svaki dan.

Čupava čokoladna pita sa kremastom sredinom i hrskavom čokoladnom koricom
Foto: Krstarica/AI

Na stolu je tek izvađena tepsija, korica miriše na kakao, a kremasta sredina se lagano hladi. Jedno parče nestaje čim je isečeno, drugo već čeka na tanjiru. Upravo takav efekat ima čupava čokoladna pita – kolač koji spaja jednostavnu pripremu i ukus zbog kog se svi vraćaju po još.

Ovaj recept donosi savršenu ravnotežu između mekane, kremaste sredine od sira i hrskave čokoladne korice. Priprema je jednostavna, a rezultat je kolač koji izgleda kao da je iz poslastičarnice, ali ima toplinu domaće kuhinje.

Sastojci za koricu:

  • 300 g brašna
  • 150 g maslaca
  • 100 g šećera
  • 2 kašike kakaa
  • 1 prašak za pecivo

Sastojci za fil:

  • 500 g svežeg sira
  • 3 jaja
  • 150 g šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 1 puding od vanile
  • 100 g maslaca

Priprema:

  1. Umutite brašno, kakao, prašak za pecivo, šećer i maslac dok ne dobijete mrvičasto testo.
  2. Testo podelite na dva dela – jedan deo utisnite u pleh kao osnovu, drugi ostavite za posip.
  3. Za fil umutite sir, jaja, šećer, vanilin šećer, puding i otopljeni maslac dok ne dobijete glatku smesu.
  4. Fil rasporedite preko kore, pa pospite ostatkom testa.
  5. Pecite na 180°C oko 50–60 minuta.

Rezultat? Kolač koji se topi u ustima, sa kontrastom između mekanog, kremastog punjenja i lagano hrskave, čokoladne korice. Idealno za porodična okupljanja, rođendane ili trenutke kada želite da impresionirate goste bez komplikovanih tehnika.

Praktični trikovi za savršen kolač

  • Umesto svežeg sira, možete koristiti mascarpone za još bogatiji ukus.
  • Dodajte malo narandžine kore u fil za osvežavajuću aromu.
  • Ako volite intenzivniji ukus, pospite kolač tamnom čokoladom nakon pečenja.
  • Za bržu verziju, koristite gotov puding u prahu kao stabilizator fila.

Kolač koji okuplja

Jedna domaćica je ispričala da je ovaj kolač ponela na porodično okupljanje – nestao je za manje od 15 minuta. Deca su tražila još, a odrasli su komentarisali da podseća na kolače iz detinjstva, ali sa modernim twistom.

Najčešća pitanja:

1. Mogu li koristiti margarin umesto maslaca?

Možete, ali maslac daje puniji i prirodniji ukus.

2. Koliko dugo kolač može da stoji?

U frižideru do 3 dana, ali najbolje je sve pojesti odmah – jer nestaje brzo.

3. Može li se zamrznuti?

Da, ali preporučuje se da se zamrzne bez fila, pa da se fil pravi svež.

Slatki završetak

Kolač koji spaja generacije – čupava čokoladna pita nije samo recept, već i iskustvo. Donosi miris doma, okuplja ljude i nestaje sa stola za tren. Probajte ga već danas i podelite sa onima koje volite – jer najbolji kolači su oni koji se dele.

