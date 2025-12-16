Lenji čokoladni kolač: Ukusni desert koji obožavaju svi, spreman za 5 minuta — u blenderu

Lenji čokoladni kolač sprema se za 5 minuta, bez prljanja sudova. Otkrijte recept koji osvaja na prvi zalogaj!

Koliko puta su vam se najavili iznenadni gosti, a u kuhinji nije bilo ničeg slatkog? Upravo tada na scenu stupa lenji čokoladni kolač, desert koji briše granice između brzine i vrhunskog ukusa. Ovo nije samo recept, već spas u zadnji čas koji ne zahteva mikser niti gomilu prljavih sudova, a rezultat je neverovatno sočan biskvit spreman za rernu dok se ona tek zagreva.

Zašto je baš lenji čokoladni kolač idealan za vas?

Zato što se sve dešava u jednoj posudi – onoj u kojoj se peče. Zaboravite na mukotrpno mućenje belanaca ili topljenje čokolade na pari. Ovaj recept vraća radost pečenja jer je proces gotovo terapeutski jednostavan.

Potrebni su sastojci koje sigurno već imate.

375 g namaza od lešnika

3 velika jaja

2 zrele banane

5 g praška za pecivo

40 g kakaoa

Priprema:

Zagrejte rernu na 180 stepeni.

Podmažite, po mogućstvu duguljastu tepsiju, ali bilo koja koju imate će takođe uspeti.

Ogulite banane i isecite ih na male kolutove.

Stavite sve sastojke u blender i blendajte dok smesa ne postane glatka.

Sipajte smesu u kalup i pecite oko 50 minuta, dok čačkalica ubodena u centar torte ne izađe čista.

Ovaj kolač će malo omekšati dok se ohladi. Najvažnije je da ga isečete kada se potpuno ohladi kako bi kriške bile uredne i vizuelno atraktivne.

Trik za glazuru koja obara s nogu

Iako je lenji čokoladni kolač fantastičan sam po sebi, prelivanje otopljenom crnom čokoladom pomešanom sa malo ulja podiže ga na novi nivo. Ukoliko želite dodatnu teksturu, u smesu pre pečenja možete ubaciti šaku seckanih oraha ili višanja. Ovaj kolač je dokaz da savršenstvo leži u jednostavnosti, a njegova sočnost ostaje nepromenjena i narednog dana.

Ovaj recept je dokaz da vam ne treba mnogo vremena ni skupih namirnica da biste stvorili malu magiju. Trk u kuhinju, uključite rernu i uverite se sami zašto svi pričaju da je ovaj lenji čokoladni kolač pravo čudo od deserta!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com