Najbrži kolač na svetu: Osvojiće vas na prvi zalogaj, a pravi se za samo 5 minuta

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta.
Sastojci:
- 1 jaje
- Prstohvat soli
- Šećer 50g
- Vanilin šećer 10 g
- Brašno 20 g
- Kukuruzni skrob 20 g
- Mleko 500 ml
- Maslac 50-60 g
- Čokoladni keks 300 g
- Mlečna čokolada 180 g
- Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g
- Mleveni kikiriki 90g.
