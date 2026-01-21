Najbrži kolač na svetu: Osvojiće vas na prvi zalogaj, a pravi se za samo 5 minuta

Najbrži kolač na svetu priprema se veoma jednostavno, a osvaja na prvi zalogaj. Potrebno je samo nekoliko minuta da oduševite sve ukućane.

Kolač koji će vas već na prvi pogled osvojiti svojim izgledom, a najveće iznenađenje biće koliko se jednostavno i brzo priprema. Možete ga bukvalno napraviti za 5 minuta.

Sastojci:

1 jaje

Prstohvat soli

Šećer 50g

Vanilin šećer 10 g

Brašno 20 g

Kukuruzni skrob 20 g

Mleko 500 ml

Maslac 50-60 g

Čokoladni keks 300 g

Mlečna čokolada 180 g

Pavlaka za kuvanje 33-36% 90g

Mleveni kikiriki 90g.

