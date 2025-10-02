Najbrži kolač od jabuka koji pečete za 5 minuta pripreme: Hit recept koji uvek uspeva

Kolač od jabuka na čaše koji miriše na jesen.
Ovaj sočan i mirisni kolač od jabuka i griza priprema se bez miksera i jaja, mere su na čaše, a za samu pripremu treba vam samo oko pet minuta dok pečenje traje oko 40 minuta.
Sastojci
- 1 čaša griza
- 1 čaša oštrog brašna
- 1 čaša šećera
- 1 prašak za pecivo
- 1 vanilin šećer
- 5 velikih jabuka
- po želji cimeta
- po potrebi maslac
Priprema
Oljuštite i narendajte jabuke, pospite ih cimetom i promešajte. U posebnoj posudi pomešajte sve suve sastojke: griz, brašno, šećer, prašak za pecivo i vanilin šećer.
Dno kalupa obilno premažite maslacem, pospite trećinu suve smese, pa polovinu narendanih jabuka. Ponavljajte slojeve — suva smesa, ostatak jabuka i završite suvom smesom. Na vrhu rasporedite listiće maslaca i pecite na 200 °C oko 40 minuta dok kolač ne porumeni.
Kolač se služi topao i odlično se slaže sa kuglicom sladoleda od vanile; po želji dodajte više cimeta za intenzivniji ukus.
