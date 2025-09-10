Najlepša poslastica za početak jeseni: Kolač sa šljivama gotov za tren oka, miriše na detinjstvo

Sezona šljiva je u punom jeku, a ovaj brz i jednostavan kolač spaja osvežavajuće citrusne note limuna sa toplom slatkoćom vanile, savršeno dižući aromu omiljenog jesenjeg voća.

Sastojci:

4 jaja

150 g kristal šećera

300 g brašna pomiješanog s 2 kašičice praška za pecivo

100 g putera, istopljenog i ohlađenog

10 kašika mleka

sok od 1 limuna

1 kašičica ekstrakta vanile (ili semenke iz jedne mahune)

300 g šljiva, prepolovljenih i očišćenih od koštica

Priprema:

Umutite jaja sa šećerom dok smesa ne postane svetlije žuta i ne udvostruči se u volumenu. Polako sipajte mlaki puter, mleko i sok od limuna, neprestano muteći na nižoj brzini miksera. Dodajte vanilu, pa postepeno umešajte brašno s praškom za pecivo dok ne dobijete glatko testo.

Podmažite pleh puterom ili ga premažite uljem, zatim pospite prezlama kako bi se kolač lakše odvajao. Sipajte pripremljenu smesu u pleh i po vrhu rasporedite polovine šljiva.

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C otprilike 30 minuta, odnosno dok kolač ne dobije zlatnu boju i ne počne da se odvaja od ivica kalupa.

Saveti za serviranje

Ovaj kolač možete poslužiti topao, uz kuglu sladoleda od vanile ili malo tučenog slatkog vrhnja, što pojačava kontrast između toplog voća i hladnih dodataka

