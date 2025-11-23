Najsočniji čokoladni kolač koji ćete ikada probati – i to bez brašna

Kako se priprema najsočniji čokoladni kolač bez brašna – jednostavan recept koji oduševljava sve ljubitelje čokolade.

Ako volite čokoladu, ali izbegavate brašno, imamo rešenje koje će vas oduševiti. Ovaj čokoladni kolač bez brašna je sočan, bogatog ukusa i jednostavan za pripremu – gotovo nemoguće je odoljeti mu.

Priprema počinje otapanjem maslaca i čokolade, stvarajući savršenu bazu za bogat desert. U smesu se dodaju žumanca, cela jaja, kakao, ekstrakt vanile i šećer – a zatim se pažljivo umešaju čvrsto umućeni belanci, čime kolač dobija neverovatnu teksturu.

Zašto je ovaj kolač poseban?

Ne samo da je bez brašna, već je i izuzetno mekan i sočan, sa lagano hrskavom koricom koja skriva bogato čokoladno srce. Savršen je za posluživanje sam, ili uz tučeno vrhnje i sveže bobičasto voće, što dodatno pojačava vizuelni i ukusni efekat.

Potrebni sastojci:

170 g putera

340 g čokolade za kuvanje

6 velikih jaja

1 kašika ekstrakta vanile

30 g kakaoa

¾ kašičice soli

200 g šećera

Koraci pripreme

U maloj posudi na laganoj vatri pomešajte puter i čokoladu. Mešajte stalno dok se oba sastojka ne otope i dobro ne sjedine, pa sklonite sa vatre.

Od šest jaja koja ste pripremili, odvojite četiri i odvojite žumanca od belanaca u dve veće posude. U posudu sa žumancima dodajte ekstrakt vanile, kakao, so, preostala jaja i polovinu šećera (100 g).

Dobro promešajte da se sastojci sjedine, zatim dodajte pripremljenu čokoladu, ponovo dobro promešajte i ostavite sa strane.

Mikserom napravite sneg od belanaca i postepeno dodajte šećer.

Pažljivo umešajte belanca u smesu sa čokoladom i sipajte smesu u pripremljeni kalup za tortu i zagladite špatulom.

Stavite u rernu i pecite 35 do 40 minuta. Znaćete da je kolač gotov kada površina u sredini malo napukne i čačkalica umetnuta u kolač izađe čista i suva.

Pre serviranja, ostavite da se potpuno ohladi i pospite kakaom ili šećerom u prahu, a možete ga ukrasiti i šlagom i bobičastim voćem.

Idealan za svaku priliku

Ovaj recept je pristupačan i brz, a rezultat je desert koji vizuelno i ukusno impresionira. Idealan je za svaku priliku, od porodičnog uživanja do elegantnog posluženja za goste.

Ne morate koristiti složene tehnike – ovaj čokoladni kolač bez brašna daje impresivan rezultat uz minimalan trud, a efekt je sočan, bogat i nezaboravan. Pripremite ga danas i osetite razliku koju pravi jednostavan, ali pažljivo napravljen recept.

(IndexRecepti)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com