Najzdraviji kolač koji preporučuju svi nutricionisti

Ako želite da uživate u slatkom, a da ne sadrži šećer niti brašno — ova zdrava poslastica je pravi izbor.

Tražite slatkiš koji možete pojesti bez griže savesti? Ovaj recept za zdrav kolač koji ne sadrži ni brašno ni šećer osmislio je slavni kuvar Džejmi Oliver sa timom nutricionista. U pitanju je maštovit energetski kolač sa puno hranljivih i zdravih sastojaka. Ova zdrava poslastica postaće vaša omiljena užina.— a topi se u ustima i daje vam osećaj slatke slobode.

Zamislite desert koji ne opterećuje stomak, ne sabotira vašu dijetu, a ipak je ukusan, pun kakao ukusa i daje energiju — baš takva je ova zdrava poslastica.

Recept za energetske bombice

Sastojci:

70 g semenki bundeve

20 g skuvanog pirinča ili kinoe

50 g badema

80 g urmi

1/2 kašičice kurkume u prahu

1/2 kašičice cimeta u prahu

1 kašičica kakao praha

1 kašičica ekstrakta vanile

1/2 kašike meda

1 pomorandža

Priprema:

U blender ubacite 40 g semena bundeve, pirinač, bademe i urme. Kada izmiksate sve sastojke dodajte kurkumu, kako, cimet i isceđen sok od polovine pomorandže. Mešajte dok se sastojci ne sjedine, a zatim dodajte vanilu i med, pa dobro promešajte. Ukoliko vam je smesa suvlja, dodajte još soka od isceđene pomorandže, po potrebi.

U blenderu sameljite 30 g semena bundeve dok se ne pretvori u prah. Vlažnim rukama napravite 24 bombice i uvaljajte ih u prah od semena bundeve.

Zašto je ova zdrava poslastica posebna

Bez brašna, bez rafinisanog šećera — Umesto belog ili integralnog brašna i šećera, bazira se na prirodnoj slatkoći urmi i punom ukusu kakaa.

Prirodna slatkoća + vlakna i minerali — semenke donose vlakna i kalijum; kakao donosi antioksidanse; a orašasti plodovi (opciono) daju zdrave masti i proteine.

Nema naglih skokova šećera u krvi — Zahvaljujući odsustvu rafinisanog šećera i brašna, užitak ostaje blagi, a energija stabilna.

Za koga je idealna ova zdrava poslastica

Ako pazite na ishranu, kalorije i težinu — ovakav kolač je lagan i ne preopterećuje.

Ako volite čokoladne ukuse, ali želite da izbegnete šećer i belo brašno.

Ako želite brzu, zdravu poslasticu koju možete pripremiti i zajedno sa detetom — bez komplikovanih sastojaka.

Za vas, koja želite da skinete nekoliko kilograma i održite tonus tela — ova zdrava poslastica može postati dobar balans između želje za slatkim i discipline ishrane.

Vaša zdrava poslastica gotova je za par minuta

Ako želite da uživate u slatkom, a da ne kompromitujete svoju dijetu — ova zdrava poslastica je pravi izbor. Ne morate da se odričete čokolade, dovoljno je da izaberete prave sastojke i dobićete preukusne energetske bombice koje doprinose zdravlju celog tela.

