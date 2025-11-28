Najzdraviji kolač koji preporučuju svi nutricionisti

Ako želite da uživate u slatkom, a da ne sadrži šećer niti brašno — ova zdrava poslastica je pravi izbor.

zdrava poslastica, Zdrav slatkiš od 4 sastojka
Foto: unsplash.com/abbiew

Tražite slatkiš koji možete pojesti bez griže savesti? Ovaj recept za zdrav kolač koji ne sadrži ni brašno ni šećer osmislio je slavni kuvar Džejmi Oliver sa timom nutricionista. U pitanju je maštovit energetski kolač sa puno hranljivih i zdravih sastojaka. Ova zdrava poslastica postaće vaša omiljena užina.— a topi se u ustima i daje vam osećaj slatke slobode.

Zamislite desert koji ne opterećuje stomak, ne sabotira vašu dijetu, a ipak je ukusan, pun kakao ukusa i daje energiju — baš takva je ova zdrava poslastica.

Recept za energetske bombice

Sastojci:

  • 70 g semenki bundeve
  • 20 g skuvanog pirinča ili kinoe
  • 50 g badema
  • 80 g urmi
  • 1/2 kašičice kurkume u prahu
  • 1/2 kašičice cimeta u prahu
  • 1 kašičica kakao praha
  • 1 kašičica ekstrakta vanile
  • 1/2 kašike meda
  • 1 pomorandža

Priprema:

U blender ubacite 40 g semena bundeve, pirinač, bademe i urme. Kada izmiksate sve sastojke dodajte kurkumu, kako, cimet i isceđen sok od polovine pomorandže. Mešajte dok se sastojci ne sjedine, a zatim dodajte vanilu i med, pa dobro promešajte. Ukoliko vam je smesa suvlja, dodajte još soka od isceđene pomorandže, po potrebi.

U blenderu sameljite 30 g semena bundeve dok se ne pretvori u prah. Vlažnim rukama napravite 24 bombice i uvaljajte ih u prah od semena bundeve.

Zašto je ova zdrava poslastica posebna

Bez brašna, bez rafinisanog šećera — Umesto belog ili integralnog brašna i šećera, bazira se na prirodnoj slatkoći urmi i punom ukusu kakaa.

Prirodna slatkoća + vlakna i minerali — semenke donose vlakna i kalijum; kakao donosi antioksidanse; a orašasti plodovi (opciono) daju zdrave masti i proteine.

Nema naglih skokova šećera u krvi — Zahvaljujući odsustvu rafinisanog šećera i brašna, užitak ostaje blagi, a energija stabilna.

Za koga je idealna ova zdrava poslastica

  • Ako pazite na ishranu, kalorije i težinu — ovakav kolač je lagan i ne preopterećuje.
  • Ako volite čokoladne ukuse, ali želite da izbegnete šećer i belo brašno.
  • Ako želite brzu, zdravu poslasticu koju možete pripremiti i zajedno sa detetom — bez komplikovanih sastojaka.
  • Za vas, koja želite da skinete nekoliko kilograma i održite tonus tela — ova zdrava poslastica može postati dobar balans između želje za slatkim i discipline ishrane.

Vaša zdrava poslastica gotova je za par minuta

Ako želite da uživate u slatkom, a da ne kompromitujete svoju dijetu — ova zdrava poslastica je pravi izbor. Ne morate da se odričete čokolade, dovoljno je da izaberete prave sastojke i dobićete preukusne energetske bombice koje doprinose zdravlju celog tela.

