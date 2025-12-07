Ne treba ni da palite šporet: Samo umutite sastojke i za 10 minuta imate gotov kolač (video)

Zamislite — ne palite rernu, ne čekate pečenje, ne prljate deset posuda. Samo mikser, par činija, i sve sastojke umutite. Ovaj kolač bez šporeta koristi keks, mleko, vanila šlag i pavlaku, rezultat je slojeviti desert koji se hladi u frižideru.
Kolači koji se ne peku su uvek dobro rešenje zbog svoje lake i jednostavne pripreme.
Kada vam treba brza poslastica, onda zapamtite ovaj recept. Za 10 minuta ćete napraviti odličan kolač od keksa i vanila fila. Ovaj kolač je prigodan za sve prilike jer vam ne treba šporet samo mikser i malo vremena. Možete da ga služite na slavama ili rođendanima, ali i posle nekog obilnog ručka.
Sastojci:
- 400 g keksa
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 200 ml mleka
Za fil:
- 2 kesice šlaga sa ukusom vanile
- 160 g šećera u prahu
- 1 kašičica ekstrakta vanile
- 700 ml mleka
- 500 ml slatke pavlake
Za dekoraciju:
- 50 g čokolade
Priprema:
U mleko dodajte vanilu, pa umočite keks. Ređajte u kalup. U mleko (700 ml) dodajte šlag od vanile, šećer u prahu i ekstrakt vanile. Umutite, a onda zasebno umutite i slatku pavlaku.
Pomešajte obe smese, pa sipajte deo preko keksa, zatim još jedan red keksa, pa fil, opet keks i na kraju preostali fil.
Stavite u frižider na sat vremena.
Izrendajte čokoladu preko.
