Ne treba ni da palite šporet: Samo umutite sastojke i za 10 minuta imate gotov kolač (video)

Obavezno isprobajte ovaj jednostavan, a toliko ukusan kolač sa keksom i vanila filom koji se ne peče.

Zamislite — ne palite rernu, ne čekate pečenje, ne prljate deset posuda. Samo mikser, par činija, i sve sastojke umutite. Ovaj kolač bez šporeta koristi keks, mleko, vanila šlag i pavlaku, rezultat je slojeviti desert koji se hladi u frižideru.

Kolači koji se ne peku su uvek dobro rešenje zbog svoje lake i jednostavne pripreme.

Kada vam treba brza poslastica, onda zapamtite ovaj recept. Za 10 minuta ćete napraviti odličan kolač od keksa i vanila fila. Ovaj kolač je prigodan za sve prilike jer vam ne treba šporet samo mikser i malo vremena. Možete da ga služite na slavama ili rođendanima, ali i posle nekog obilnog ručka.

Sastojci:

400 g keksa

1 kašičica ekstrakta vanile

200 ml mleka

Za fil:

2 kesice šlaga sa ukusom vanile

160 g šećera u prahu

1 kašičica ekstrakta vanile

700 ml mleka

500 ml slatke pavlake

Za dekoraciju:

50 g čokolade

Priprema:

U mleko dodajte vanilu, pa umočite keks. Ređajte u kalup. U mleko (700 ml) dodajte šlag od vanile, šećer u prahu i ekstrakt vanile. Umutite, a onda zasebno umutite i slatku pavlaku.

Pomešajte obe smese, pa sipajte deo preko keksa, zatim još jedan red keksa, pa fil, opet keks i na kraju preostali fil.

Stavite u frižider na sat vremena.

Izrendajte čokoladu preko.

