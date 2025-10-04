Nećete verovati kako je jednostavno: Jogurt kolač koji uspeva svaki put

Brzi, mirisan i izuzetno sočan biskvit od jogurta poznat kao recept „3-2-1“ lako se sprema i često uspeva bez greške, idealan za trenutke kada želite jednostavan kolač koji uvek ispadne savršeno.

Sastojci za osnovni biskvit

Potrebno je:

1 čaša jogurta

3 čaše brašna

2 čaše šećera

1 čaša suncokretovog ulja

3 jaja

8 g praška za pecivo

po želji narendana korica limuna ili narandže za aromu.

Brza priprema korak po korak

Rernu zagrejte na 180 °C. Jaja umutite sa šećerom dok ne postanu penasta, zatim umešajte jogurt i ulje. Postepeno dodajte prosejano brašno pomešano sa praškom za pecivo i lagano mešajte dok ne dobijete glatku smesu. Sipajte u namazani i pobrašnjen kalup i pecite oko 35 minuta dok ne poprimi zlatnu boju i čačkalica iz sredine ne izađe suva.

Izvadite biskvit iz rerne, sačekajte da se malo ohladi pa ga pažljivo izvadite iz kalupa. Tek kada se potpuno ohladi, narežite ga i poslužite kako biste sačuvali sočnost i teksturu kolača.

Saveti za savršen rezultat

Koristite jaja i jogurt sobne temperature radi bolje teksture; uvek prosejte brašno i prašak za pecivo da izbegnete grudvice; ne mešajte testo predugo da biskvit ostane mekan; i nemojte otvarati rernu tokom pečenja da kolač ne splasne. Biskvit možete obogatiti svežim voćem, prelivima ili samo posuti šećerom u prahu prema ukusu

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com