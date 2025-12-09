Nežna poslastica: Kolač koji se ne peče gotov za 12 minuta hit je na internetu (video)

Zaboravite na komplikovane patišpanje i sate provedene u kuhinji – pred vama je rešenje koje donosi vrhunski užitak uz minimalan trud. Ovaj brzi desert bez pečenja nije samo još jedan recept u nizu; to je dokaz da jednostavnost često donosi najbogatije ukuse.
Spreman za svega 12 minuta, ovaj kremasti slatkiš kombinuje osvežavajuću notu pavlake sa nežnom teksturom mleka, stvarajući harmoniju koja se bukvalno topi u ustima. Idealno je rešenje kada vam se najave iznenadni gosti ili kada jednostavno želite da sebe i svoje ukućane počastite nečim posebnim, a da pritom ne provedete pola dana pored šporeta.
Zašto je ovaj brzi desert bez pečenja savršen izbor?
Osim što štedi vaše vreme, ovaj slatkiš je neverovatno prilagodljiv i ekonomičan. Ne zahteva skupe sastojke koje je teško pronaći, već se oslanja na ono što verovatno već imate u kuhinji. Osnova je kisela pavlaka ili gusti jogurt, koji u kombinaciji sa želatinom daje onu savršenu, drhtavu i kremastu strukturu koju svi volimo.
Za pripremu će vam biti potrebno:
- Mleko – 300 ml
- Žumanca – 3
- Šećer ili zaslađivač – 70 g
- Vanilin šećer – 10 g
- Slatka pavlaka – 350 g (15%)
- Želatin – 20 g
Uputstvo za pripremu:
Prvo, prelijte želatin sa 100 ml mleka i ostavite da nabubri. U šerpi umutite žumanca i šećer. Dodajte 200 ml mleka, promešajte i stavite na vatru.
Kuvajte, stalno mešajući, dok ne počne da ključa. Isključite vatru kada se pojave mehurići.
Dodajte vanilin šećer, pavlaku i želatin i mešajte dok ne postane glatko. Sipajte u odgovarajući kalup i stavite u frižider na 1-2 sata. Pospite rendanom čokoladom i uživajte.
Tajna za eksploziju ukusa koju kuvari kriju
Želite da podignete lestvicu? Dodajte kap ekstrakta vanile ili narendajte malo korice neprskane pomorandže u smesu. Ovaj mali trik transformiše običan slatkiš u gastronomski doživljaj.
