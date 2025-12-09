Nežna poslastica: Kolač koji se ne peče gotov za 12 minuta hit je na internetu (video)

Brzi desert bez pečenja je spas kada vam treba nešto slatko. Spremite ovu kremastu magiju za samo 12 minuta i gledajte kako nestaje sa stola.

Zaboravite na komplikovane patišpanje i sate provedene u kuhinji – pred vama je rešenje koje donosi vrhunski užitak uz minimalan trud. Ovaj brzi desert bez pečenja nije samo još jedan recept u nizu; to je dokaz da jednostavnost često donosi najbogatije ukuse.

Spreman za svega 12 minuta, ovaj kremasti slatkiš kombinuje osvežavajuću notu pavlake sa nežnom teksturom mleka, stvarajući harmoniju koja se bukvalno topi u ustima. Idealno je rešenje kada vam se najave iznenadni gosti ili kada jednostavno želite da sebe i svoje ukućane počastite nečim posebnim, a da pritom ne provedete pola dana pored šporeta.

Zašto je ovaj brzi desert bez pečenja savršen izbor?

Osim što štedi vaše vreme, ovaj slatkiš je neverovatno prilagodljiv i ekonomičan. Ne zahteva skupe sastojke koje je teško pronaći, već se oslanja na ono što verovatno već imate u kuhinji. Osnova je kisela pavlaka ili gusti jogurt, koji u kombinaciji sa želatinom daje onu savršenu, drhtavu i kremastu strukturu koju svi volimo.

Za pripremu će vam biti potrebno:

Mleko – 300 ml

Žumanca – 3

Šećer ili zaslađivač – 70 g

Vanilin šećer – 10 g

Slatka pavlaka – 350 g (15%)

Želatin – 20 g

Uputstvo za pripremu:

Prvo, prelijte želatin sa 100 ml mleka i ostavite da nabubri. U šerpi umutite žumanca i šećer. Dodajte 200 ml mleka, promešajte i stavite na vatru.

Kuvajte, stalno mešajući, dok ne počne da ključa. Isključite vatru kada se pojave mehurići.

Dodajte vanilin šećer, pavlaku i želatin i mešajte dok ne postane glatko. Sipajte u odgovarajući kalup i stavite u frižider na 1-2 sata. Pospite rendanom čokoladom i uživajte.

Tajna za eksploziju ukusa koju kuvari kriju

Želite da podignete lestvicu? Dodajte kap ekstrakta vanile ili narendajte malo korice neprskane pomorandže u smesu. Ovaj mali trik transformiše običan slatkiš u gastronomski doživljaj.

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com