Nije im sezona, ali zašto ne bi napravili ovaj kremasti kolač s breskvama iz konzerve: Oduševićete se

Ako želite da impresionirate goste ili jednostavno uživate u brzom desertu, kremasti kolač od breskve je idealno rešenje. Za samo 20 minuta možete napraviti slojevitu poslasticu koja je sočna, kremasta i vizuelno privlačna. Nema potrebe za pečenjem, komplikovanim sastojcima ili dugim čekanjem.
Znamo da sada nije sezona breskvi, ali u receptu se koriste breskve iz konzerve, a vi po želji možete iskoristiti na primer mandarine, kojih sada ima na pijacama i u marketima.
Šta vam je potrebno
- 1 paket piškota
- 200 ml kafe
- 550 g kisele pavlake
- 300 g kondenzovanog mleka
- 25 g želatina
- 100 g vode
- 800 g konzerviranih breskvi
- 1 kašičica praška za pecivo
Kako pripremiti kremasti kolač od breskve
Priprema kalupa: Obložite kalup papirom za pečenje.
Piškote u kafi: Umočite piškote u ohlađenoj kafi i složite ih na dno kalupa.
Krem: Umutite kiselu pavlaku sa kondenzovanim mlekom dok ne postane glatka. U manjem loncu rastopite želatin u vodi, dodajte ga kremi i dobro izmešajte.
Slojevi: Preko piškota stavite polovinu kreme, zatim sloj breskvi. Ponovo složite piškote natopljene kafom, dodajte ostatak breskvi i završite kremom.
Hlađenje: Stavite pitu u frižider na 2–3 sata pre serviranja.
Saveti za savršeni kremasti kolač od breskve
Koristite sočne, kvalitetne breskve ili sezonsko voće za intenzivniji ukus.
Piškote kratko umočite u kafu da zadrže hrskavost i ne postanu premekane.
Kremu možete aromatizovati vanilom ili limunovom koricom za dodatnu svežinu.
Ova kremasti kolač od breskve je idealan kada želite brz, vizuelno privlačan i ukusan desert. Rezultat je slojevit, sočan i dovoljno sladak da zadovolji svaku želju za poslasticom. Servirajte hladno i uživajte u bogatom kremastom ukusu koji nestaje sa stola brže nego što ste očekivali.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com