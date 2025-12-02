Nije im sezona, ali zašto ne bi napravili ovaj kremasti kolač s breskvama iz konzerve: Oduševićete se

Sočne breskve i kremasta tekstura stvaraju desert koji svi žele da probaju. Savršen izbor za brzi slatki užitak u svakom trenutku.

Ako želite da impresionirate goste ili jednostavno uživate u brzom desertu, kremasti kolač od breskve je idealno rešenje. Za samo 20 minuta možete napraviti slojevitu poslasticu koja je sočna, kremasta i vizuelno privlačna. Nema potrebe za pečenjem, komplikovanim sastojcima ili dugim čekanjem.

Znamo da sada nije sezona breskvi, ali u receptu se koriste breskve iz konzerve, a vi po želji možete iskoristiti na primer mandarine, kojih sada ima na pijacama i u marketima.

Šta vam je potrebno

1 paket piškota

200 ml kafe

550 g kisele pavlake

300 g kondenzovanog mleka

25 g želatina

100 g vode

800 g konzerviranih breskvi

1 kašičica praška za pecivo

Kako pripremiti kremasti kolač od breskve

Priprema kalupa: Obložite kalup papirom za pečenje.

Piškote u kafi: Umočite piškote u ohlađenoj kafi i složite ih na dno kalupa.

Krem: Umutite kiselu pavlaku sa kondenzovanim mlekom dok ne postane glatka. U manjem loncu rastopite želatin u vodi, dodajte ga kremi i dobro izmešajte.

Slojevi: Preko piškota stavite polovinu kreme, zatim sloj breskvi. Ponovo složite piškote natopljene kafom, dodajte ostatak breskvi i završite kremom.

Hlađenje: Stavite pitu u frižider na 2–3 sata pre serviranja.

Saveti za savršeni kremasti kolač od breskve

Koristite sočne, kvalitetne breskve ili sezonsko voće za intenzivniji ukus.

Piškote kratko umočite u kafu da zadrže hrskavost i ne postanu premekane.

Kremu možete aromatizovati vanilom ili limunovom koricom za dodatnu svežinu.

Ova kremasti kolač od breskve je idealan kada želite brz, vizuelno privlačan i ukusan desert. Rezultat je slojevit, sočan i dovoljno sladak da zadovolji svaku želju za poslasticom. Servirajte hladno i uživajte u bogatom kremastom ukusu koji nestaje sa stola brže nego što ste očekivali.

