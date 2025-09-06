Niste ljubitelj kokosa? Ovaj kolač će vas ubediti da promenite mišljenje, zaista je poseban

Kolači s kokosom često dele publiku – dok ih neki obožavaju, drugi ih zaobilaze u širokom luku. Međutim, ova kremasta poslastica je savršen spoj čokolade i kokosa, sa mekanim biskvitom koji se topi u ustima, a kada ga napravite tokom jeseni ili zime, odmah će vas vratiti u tople letnje večeri.

Recept je najpre objavljen u Facebook grupi Index Recepti, a sakupio je stotine lajkova, te su i oni koji nisu ljubitelji kokosa odlučili da mu pruže šansu.

Potrebni sastojci

Biskvit:

4 belanca

150 g šećera

1 vanilin šećer

prstohvat soli

1 kašika brašna

1 kašičica praška za pecivo

200 g kokosa

Krem:

4 žumanca

3 kašike gustina

300 ml mleka

100 g čokolade za kuvanje

200 ml slatke pavlake za šlag

Priprema biskvita

Belanca izmutite mikserom dok ne postanu čvrsti, pa im postepeno dodajte šećer, vanilin šećer i so. Umešajte prosejano brašno s praškom za pecivo i kokos. Smesu rasporedite u namašćen i pobrašnjen pleh, pa pecite 25 minuta na 180 °C. Pečeni biskvit ostavite da se ohladi.

Čokoladna glazura i krem od kokosa

Otopite čokoladu za kuvanje i prelijte je preko ohlađenog biskvita, pa sačekajte da se stegne. U šerpu ulijte ostatak mleka, umešajte žumanca i gustin, pa kuvajte dok se krem ne zgusne. U vruću kremu umešajte otopljenu čokoladu i prvo je ostavite da se prohladi.

Slaganje i ukrašavanje

Slatku pavlaku izmutite u šlag i podelite na dva dela. Prvi deo umešajte u ohlađenu čokoladnu kremu, a zatim je rasporedite po čokoladnoj glazuri. Drugi deo šlaga nanesite preko kreme i ukrasite kolač kokosom prethodno kratko prepečenim i ohlađenim.

Ovaj kolač dokazuje da i oni koji izbegavaju kokos mogu otkriti novu omiljenu poslasticu. Prijatno!

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com