Niste ljubitelj kokosa? Ovaj kolač će vas ubediti da promenite mišljenje, zaista je poseban

Kolači s kokosom često dele publiku – dok ih neki obožavaju, drugi ih zaobilaze u širokom luku. Međutim, ova kremasta poslastica je savršen spoj čokolade i kokosa, sa mekanim biskvitom koji se topi u ustima, a kada ga napravite tokom jeseni ili zime, odmah će vas vratiti u tople letnje večeri.
Recept je najpre objavljen u Facebook grupi Index Recepti, a sakupio je stotine lajkova, te su i oni koji nisu ljubitelji kokosa odlučili da mu pruže šansu.
Potrebni sastojci
Biskvit:
- 4 belanca
- 150 g šećera
- 1 vanilin šećer
- prstohvat soli
- 1 kašika brašna
- 1 kašičica praška za pecivo
- 200 g kokosa
Krem:
- 4 žumanca
- 3 kašike gustina
- 300 ml mleka
- 100 g čokolade za kuvanje
- 200 ml slatke pavlake za šlag
Priprema biskvita
Belanca izmutite mikserom dok ne postanu čvrsti, pa im postepeno dodajte šećer, vanilin šećer i so. Umešajte prosejano brašno s praškom za pecivo i kokos. Smesu rasporedite u namašćen i pobrašnjen pleh, pa pecite 25 minuta na 180 °C. Pečeni biskvit ostavite da se ohladi.
Čokoladna glazura i krem od kokosa
Otopite čokoladu za kuvanje i prelijte je preko ohlađenog biskvita, pa sačekajte da se stegne. U šerpu ulijte ostatak mleka, umešajte žumanca i gustin, pa kuvajte dok se krem ne zgusne. U vruću kremu umešajte otopljenu čokoladu i prvo je ostavite da se prohladi.
Slaganje i ukrašavanje
Slatku pavlaku izmutite u šlag i podelite na dva dela. Prvi deo umešajte u ohlađenu čokoladnu kremu, a zatim je rasporedite po čokoladnoj glazuri. Drugi deo šlaga nanesite preko kreme i ukrasite kolač kokosom prethodno kratko prepečenim i ohlađenim.
Ovaj kolač dokazuje da i oni koji izbegavaju kokos mogu otkriti novu omiljenu poslasticu. Prijatno!
