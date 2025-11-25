Ovako kremast, a jednostavan kolač niste probali do sada: Recept koji je oduševio internet

Ako volite bogate čokoladne deserte, ovaj kremasti kolač sa Ferrero Rocher kuglicama će vas osvojiti na prvi zalogaj. Recept je jednostavan, a efekat zapanjujući – savršeno slojeviti kolač s kremom koja se topi u ustima.
Ovaj desert idealan je za svečane prilike, ali i za trenutke kada se jednostavno želite počastiti nečim zaista posebnim, a ovo je recept.
Sastojci:
Biskvit
- 3 jaja
- 6 kašika šećera
- 1 vanilin šećer
- 50 ml mleka
- 50 ml brašna
- 100 g glatkog brašna
- 10 g praška za pecivo
- 20 g kakaoa
- 50 mlevenih lešnika
- 6 Ferero Roše kuglica (sitno iseckanih)
- toplo mleko (za premazivanje kore)
Prvi krem
- 300 g maskarpone sira
- 100 ml slatke pavlake
- 30 g belog eurokrema
- 10 mlevenih prepečenih lešnika
Drugi krem
- 200 ml slatke pavlake
- 1 vanilin šećer
Opciono
- Ferero Roše kuglice za dekoraciju
Priprema:
Jaja, šećer i vanilin šećer mutite mikserom oko 10 minuta. Dok mešate, postepeno dodajte ulje i mleko.
Pažljivo umešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i mlevene lešnike.
Dodajte sitno iseckane kuglice Ferero Rošea i promešajte.
Smesu sipajte u kalup i pecite na 200°C 25–30 minuta. Premažite još topli biskvit toplim mlekom i ostavite da se potpuno ohladi.
Maskarpone, slatku pavlaku, beli eurokrem i mlevene lešnike umutite mikserom. Premažite krem preko ohlađenog biskvita.
Umutite slatku pavlaku sa vanilin šećerom u čvrste vrhove. Premažite preko prvog krema.
Ukrasite kremasti kolač kuglicama Ferero Rošea. Ostavite u frižideru najmanje 1–2 sata da se lepo stegne.
(IndexRecepti/Slava Hodak)
