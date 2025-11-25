Ovako kremast, a jednostavan kolač niste probali do sada: Recept koji je oduševio internet

Ako volite bogate čokoladne deserte, ovaj kremasti kolač sa Ferrero Rocher kuglicama će vas osvojiti na prvi zalogaj. Recept je jednostavan, a efekat zapanjujući – savršeno slojeviti kolač s kremom koja se topi u ustima.

Ovaj desert idealan je za svečane prilike, ali i za trenutke kada se jednostavno želite počastiti nečim zaista posebnim, a ovo je recept.

Sastojci:

Biskvit

3 jaja

6 kašika šećera

1 vanilin šećer

50 ml mleka

50 ml brašna

100 g glatkog brašna

10 g praška za pecivo

20 g kakaoa

50 mlevenih lešnika

6 Ferero Roše kuglica (sitno iseckanih)

toplo mleko (za premazivanje kore)

Prvi krem

300 g maskarpone sira

100 ml slatke pavlake

30 g belog eurokrema

10 mlevenih prepečenih lešnika

Drugi krem

200 ml slatke pavlake

1 vanilin šećer

Opciono

Ferero Roše kuglice za dekoraciju

Priprema:

Jaja, šećer i vanilin šećer mutite mikserom oko 10 minuta. Dok mešate, postepeno dodajte ulje i mleko.

Pažljivo umešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i mlevene lešnike.

Dodajte sitno iseckane kuglice Ferero Rošea i promešajte.

Smesu sipajte u kalup i pecite na 200°C 25–30 minuta. Premažite još topli biskvit toplim mlekom i ostavite da se potpuno ohladi.

Maskarpone, slatku pavlaku, beli eurokrem i mlevene lešnike umutite mikserom. Premažite krem preko ohlađenog biskvita.

Umutite slatku pavlaku sa vanilin šećerom u čvrste vrhove. Premažite preko prvog krema.

Ukrasite kremasti kolač kuglicama Ferero Rošea. Ostavite u frižideru najmanje 1–2 sata da se lepo stegne.

(IndexRecepti/Slava Hodak)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com