Ovako kremast, a jednostavan kolač niste probali do sada: Recept koji je oduševio internet

Kremasta čokoladna fantazija koja je osvojila Fejsbuk

kremasti kolač sa Ferrero Rocher
Foto: Krstarica/AI

Ako volite bogate čokoladne deserte, ovaj kremasti kolač sa Ferrero Rocher kuglicama će vas osvojiti na prvi zalogaj. Recept je jednostavan, a efekat zapanjujući – savršeno slojeviti kolač s kremom koja se topi u ustima.

Ovaj desert idealan je za svečane prilike, ali i za trenutke kada se jednostavno želite počastiti nečim zaista posebnim, a ovo je recept.

Sastojci:

Biskvit

  • 3 jaja
  • 6 kašika šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 50 ml mleka
  • 50 ml brašna
  • 100 g glatkog brašna
  • 10 g praška za pecivo
  • 20 g kakaoa
  • 50 mlevenih lešnika
  • 6 Ferero Roše kuglica (sitno iseckanih)
  • toplo mleko (za premazivanje kore)

Prvi krem

  • 300 g maskarpone sira
  • 100 ml slatke pavlake
  • 30 g belog eurokrema
  • 10 mlevenih prepečenih lešnika

Drugi krem

  • 200 ml slatke pavlake
  • 1 vanilin šećer

Opciono

  • Ferero Roše kuglice za dekoraciju

Priprema:

Jaja, šećer i vanilin šećer mutite mikserom oko 10 minuta. Dok mešate, postepeno dodajte ulje i mleko.

Pažljivo umešajte brašno, prašak za pecivo, kakao i mlevene lešnike.

Dodajte sitno iseckane kuglice Ferero Rošea i promešajte.

Smesu sipajte u kalup i pecite na 200°C 25–30 minuta. Premažite još topli biskvit toplim mlekom i ostavite da se potpuno ohladi.

Maskarpone, slatku pavlaku, beli eurokrem i mlevene lešnike umutite mikserom. Premažite krem preko ohlađenog biskvita.

Umutite slatku pavlaku sa vanilin šećerom u čvrste vrhove. Premažite preko prvog krema.

Ukrasite kremasti kolač kuglicama Ferero Rošea. Ostavite u frižideru najmanje 1–2 sata da se lepo stegne.

(IndexRecepti/Slava Hodak)

