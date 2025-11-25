Ovakve vanilice nećete nigde naći: Kažu da su najbolje na svetu, a malo ko zna pravi recept

Ovakve vanilice nećete nigde naći – proglašene su za najbolji kolač na svetu, a tajni recept malo ko zna, svaka tura izaziva oduševljenje.

Ovakve vanilice nećete nigde naći – a upravo su one proglašene za najbolji kolač na svetu. Njihova posebnost nije samo u ukusu, već i u tajni recepta koji se prenosi generacijama, a malo ko ga zna do kraja. Zato svaka nova tura ovih kolača izaziva oduševljenje i potvrđuje da titula najboljih nije slučajna.

Bez ovog kolača nema nijednog slavlja, a mi vam donosimo najnoviji recept za njih sa pudingom.

Ove vanilice sa pudingom donose potpuno novu dimenziju poznatom kolaču – mekše su, mirisnije i još zavodljivije. Spoj tradicionalnog recepta i modernog dodatka daje rezultat koji osvaja na prvi zalogaj. Idealne su za prazničnu trpezu, porodična okupljanja ili trenutke kada želite da iznenadite goste nečim posebnim.

Priprema je jednostavna, a efekat nezaboravan – zato ne propustite da otkrijete kako se pravi ova verzija koja već osvaja društvene mreže.

Recept za vanilice sa pudingom:

Sastojci:

250 g margarina

3 kašike šećera

3 kesice pudinga od vanile

200 g brašna

marmelada

šećer u prahu

kesica vanilin šećera

Način spremanja vanilica

Umutite margarin s tri kašike šećera. Dodajte puding, a zatim postepeno brašno i vanilin šećer. Testo rastanjite na debljinu oko pola centimetra i čašicom ili modlom vadite krugove. Ređajte ih u pleh i pecite na 200 stepeni da ostanu bledožute. Kad su pečene, po dve spajajte marmeladom i uvaljajte ih u šećer u prahu.

Ovakve vanilice nećete nigde naći – spoj tradicije i male tajne čini ih neodoljivim. Proglašene za najbolji kolač na svetu, one su dokaz da jednostavni sastojci, uz pravi recept, mogu stvoriti čaroliju. Isprobajte ovu verziju i uverite se sami zašto svaka nova tura izaziva oduševljenje i nestaje sa stola brže nego što se ispeče.

(bliczena.rs)

Pratite Krstaricu na www.krstarica.com