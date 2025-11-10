Prava jesenja poslastica: Jednostavni kolač s cimetom koji miriše na bakinu kuhinju

Ako želite da unesete u dom miris jeseni, udobnost i osmeh – pripremite kolač s cimetom i uživajte u njegovoj moći da pretvori običan dan u spontan, sladak ritual.

Ako tražite recept koji spaja jednostavnost i bogat ukus, onda je upravo ovaj kolač s cimetom pravi izbor. U svega nekoliko koraka dobijate sočan kolač koji miriše na jesen i bakinu kuhinju — a pritom ne morate biti master kuvar da biste ga napravili.

Šta vam treba?

Sastojci (za jedan kalup):

2 jaja

200 g šećera

200 ml jogurta

100 ml ulja

250 g brašna

1 vrećica praška za pecivo

2 kašičice cimeta

Šećer u prahu za posipanje (po želji)

Priprema – korak po korak:

Umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetlija i penasta.

Dodajte jogurt i ulje, kratko umutite da se sjedini.

Umešajte brašno, prašak za pecivo i cimet – sve nežno, bez grudvica.

Sipajte smesu u namašćen i pobrašnjen kalup (ili obložite papirom za pečenje).

Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 30‑35 minuta (ili na 170 °C ako vaš ventilator rerne radi).

Proverite čačkalicom – kada izađe suva iz sredine, kolač je gotov.

Ohladite barem 15 minuta, zatim pospite šećerom u prahu ako želite.

Saveti za savršen rezultat

Pre nego izvadite iz rerne, nemojte žuriti – ostavite par minuta da se temperatura prilagodi pre sečenja. Tako će sredina ostati sočna, a ne ispucana.

Cimet je zvezda recepta: u ovoj meri daje intenzitet ukusa i mirisa koji vraća osećaj doma.

Ako želite dodatni “jesenji” šmek, razmislite o ubacivanju naseckane jabuke ili kruške – slasno se slaže s cimetom.

Poslužite kolač s cimetom uz šolju toplog čaja, kafe ili čašu toplog mleka – i napravićete momenat koji će svi pamtiti.

Kolač ne mora biti složen – upravo njegova jednostavnost čini da svaki dan može postati mali praznik.

Kada ga poslužite prijateljima ili porodici – čućete komentare: „Pa ovo miriše kao kod bake“, „Moram dobiti recept“. I evo, imate ga.

