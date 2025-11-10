Prava jesenja poslastica: Jednostavni kolač s cimetom koji miriše na bakinu kuhinju

Ako tražite recept koji spaja jednostavnost i bogat ukus, onda je upravo ovaj kolač s cimetom pravi izbor. U svega nekoliko koraka dobijate sočan kolač koji miriše na jesen i bakinu kuhinju — a pritom ne morate biti master kuvar da biste ga napravili.
Šta vam treba?
Sastojci (za jedan kalup):
- 2 jaja
- 200 g šećera
- 200 ml jogurta
- 100 ml ulja
- 250 g brašna
- 1 vrećica praška za pecivo
- 2 kašičice cimeta
- Šećer u prahu za posipanje (po želji)
Priprema – korak po korak:
Umutite jaja i šećer dok smesa ne postane svetlija i penasta.
Dodajte jogurt i ulje, kratko umutite da se sjedini.
Umešajte brašno, prašak za pecivo i cimet – sve nežno, bez grudvica.
Sipajte smesu u namašćen i pobrašnjen kalup (ili obložite papirom za pečenje).
Pecite u prethodno zagrejanoj rerni na 180 °C oko 30‑35 minuta (ili na 170 °C ako vaš ventilator rerne radi).
Proverite čačkalicom – kada izađe suva iz sredine, kolač je gotov.
Ohladite barem 15 minuta, zatim pospite šećerom u prahu ako želite.
Saveti za savršen rezultat
Pre nego izvadite iz rerne, nemojte žuriti – ostavite par minuta da se temperatura prilagodi pre sečenja. Tako će sredina ostati sočna, a ne ispucana.
Cimet je zvezda recepta: u ovoj meri daje intenzitet ukusa i mirisa koji vraća osećaj doma.
Ako želite dodatni “jesenji” šmek, razmislite o ubacivanju naseckane jabuke ili kruške – slasno se slaže s cimetom.
Poslužite kolač s cimetom uz šolju toplog čaja, kafe ili čašu toplog mleka – i napravićete momenat koji će svi pamtiti.
Kolač ne mora biti složen – upravo njegova jednostavnost čini da svaki dan može postati mali praznik.
Kada ga poslužite prijateljima ili porodici – čućete komentare: „Pa ovo miriše kao kod bake“, „Moram dobiti recept“. I evo, imate ga.
Pratite Krstaricu na www.krstarica.com