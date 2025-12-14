Recept za najkremastiji kolač: Pravi se od jeftinih sastojaka, a ukus je savršen!

 –  

najkremastiji kolač
Foto: Ivana Sokolović - CC BY 2.0

Monte je jedan od onih isprobanih najkremastijih kolača kojima se uvek vraćamo.

Glavni razlozi zašto ga toliko volimo je činjenica da se izuzetno jednostavno priprema, a lako se dobijaju svi potrebni sastojci, koji čak nisu ni preskupi.

Iako je inspirisan popularnim desertom u čaši, mnogi ga još više vole, pa smo pripremili recept za jednostavniju verziju ovog kremastog deserta bez pečenja.

Monte torta – sastojci:

  • 1 litar mleka
  • 12 kašika gustina
  • 10 kašika šećera
  • 200 g margarina ili putera
  • 500 ml slatke pavlake
  • 300 g čokolade za kuvanje
  • 200 g petit keksa + mleko za umakanje

Monte torta – priprema:

Pripremite beli krem: U manjoj činiji pomešajte 200 ml mleka, 12 kašika gustina i 10 kašika šećera. Pripremljenu smesu polako sipajte u ostatak ključalog mleka uz stalno mešanje da se ne bi stvorile grudvice. Kuvajte dok se ne zgusne, a zatim sklonite sa vatre i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađenu kremu umešati 200 g margarina ili putera i dobro izmešati dok ne postane glatka.

Pripremite tamni kremi: U šerpi zagrejte 500 ml slatke pavlake i dodajte 30 grama čokolade za kuvanje. Mešajte na laganoj vatri dok se čokolada potpuno ne otopi, ali pazite da ne provri. Uklonite sa vatre i ostavite da se malo ohladi.

Red keksa (po želji – npr. petit beurre) poređajte u dubok pleh, prvo ih kratko umočite ili poprskajte mlekom. Beli krem ravnomerno premazati preko keksa. Crni krem pažljivo prelijte preko belog. Stavite tortu u frižider preko noći da se stegne.

Savet: Ako više volite biskvit, možete ga zameniti klasičnom korom. Nakon što ste ispekli biskvit, nastavite da sledite recept.

(Zadovoljna.hr)

