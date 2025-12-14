Recept za najkremastiji kolač: Pravi se od jeftinih sastojaka, a ukus je savršen!

Iako je inspirisan popularnim desertom, mnogi ga još više vole, pa smo pripremili recept za verziju ovog kremastog deserta bez pečenja.

Monte je jedan od onih isprobanih najkremastijih kolača kojima se uvek vraćamo.

Glavni razlozi zašto ga toliko volimo je činjenica da se izuzetno jednostavno priprema, a lako se dobijaju svi potrebni sastojci, koji čak nisu ni preskupi.

Iako je inspirisan popularnim desertom u čaši, mnogi ga još više vole, pa smo pripremili recept za jednostavniju verziju ovog kremastog deserta bez pečenja.

Monte torta – sastojci:

1 litar mleka

12 kašika gustina

10 kašika šećera

200 g margarina ili putera

500 ml slatke pavlake

300 g čokolade za kuvanje

200 g petit keksa + mleko za umakanje

Monte torta – priprema:

Pripremite beli krem: U manjoj činiji pomešajte 200 ml mleka, 12 kašika gustina i 10 kašika šećera. Pripremljenu smesu polako sipajte u ostatak ključalog mleka uz stalno mešanje da se ne bi stvorile grudvice. Kuvajte dok se ne zgusne, a zatim sklonite sa vatre i ostavite da se potpuno ohladi. U ohlađenu kremu umešati 200 g margarina ili putera i dobro izmešati dok ne postane glatka.

Pripremite tamni kremi: U šerpi zagrejte 500 ml slatke pavlake i dodajte 30 grama čokolade za kuvanje. Mešajte na laganoj vatri dok se čokolada potpuno ne otopi, ali pazite da ne provri. Uklonite sa vatre i ostavite da se malo ohladi.

Red keksa (po želji – npr. petit beurre) poređajte u dubok pleh, prvo ih kratko umočite ili poprskajte mlekom. Beli krem ravnomerno premazati preko keksa. Crni krem pažljivo prelijte preko belog. Stavite tortu u frižider preko noći da se stegne.

Savet: Ako više volite biskvit, možete ga zameniti klasičnom korom. Nakon što ste ispekli biskvit, nastavite da sledite recept.

