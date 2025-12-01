Recept za najpopularnije keksiće na svetu: I posle nekoliko ostaju hrskavi i sveži

Ovaj recept nije komplikovan, ne traži egzotične sastojke i uspeva svaki put.

Chocolate chip cookies su naziv za najpopularnije američke kolačiće, poznate po svojoj hrskavoj teksturi obogaćenoj komadićima čokolade. Ako želite da napravite super desert voljen širom sveta koji ostaje svež čak i nakon nekoliko dana, isprobajte ovaj recept za najbolje kolačiće sa komadićima čokolade.

Sastojci

240 g glatkog brašna (može i pola integralnog, pola belog)

pola kašičice praška za pecivo i pola kašičice sode bikarbone

prstohvat soli

145 g maslaca

120 g šećera (belog ili smeđeg)

1 veliko jaje

1 kašičica ekstrakta vanile

230 g čokolade (naseckane, komadići onako kako volite)

Priprema – brzo i efikasno

Prosejte brašno, prašak, sodu i so – to uvlači vazduh u brašno i daje keksićima prhkiju teksturu.

Umiksajte maslac sa šećerom dok ne dobijete svetlu, pahuljastu i kremastu smesu. To je tajna za blago i mekano testo.

Dodajte jaje i vanilu, izmešajte. Zatim polako dodajte mešavinu brašna i praška/sode/soli – samo toliko da se sjedini.

Umešajte čokoladu: komadići, komadići, i opet komadići – što ih više, keksi su bogatiji.

Stavite smesu u plastičnu vrećicu i ohladite u frižideru dok se potpuno ne stegne (to može potrajati i nekoliko sati). Hladno testo lakše režete i oblikujete.

Izvadite i oblikujte kuglice veličine oraha. Na pleh stavite razmak između kuglica – tokom pečenja se rašire. Pecite na 180°C oko 12 minuta.

Bitno: rubovi keksića treba da pocrvene, a sredina da ostane svetla — tada su unutrašnjost mekana, spolja savršeno prhka.

Saveti koji prave razliku

Dobro umutite maslac i šećer — to daje vazdušnost testu i laganu teksturu.

— to daje vazdušnost testu i laganu teksturu. Brašno obavezno prosejte — fine čestice daju prhku strukturu.

— fine čestice daju prhku strukturu. Nemojte menjati mnogo količinu šećera — manje šećera znači suvlje, tvrđe kekse.

— manje šećera znači suvlje, tvrđe kekse. Ne izbacujte prstohvat soli — so ističe čokoladu i podiže ukus.

— so ističe čokoladu i podiže ukus. Hlađenje je važno — ohlađena smesa se lakše oblikuje, keksi budu uredni i pečeni ravnomerno.

