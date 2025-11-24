Recept za savršene limun keksiće – sočni, mirisni i neodoljivi

Ako tražite savršeni desert za popodnevnu kafu ili čaj, ovi sočni limun keksići sa filom su upravo to što vam treba. Mekani, mirisni i sa osvežavajućim citrusnim ukusom, topiće se u ustima i osvojiti svakoga.
Jednostavan recept za domaće uživanje
Za pripremu vam treba nekoliko osnovnih sastojaka: brašno, maslac, šećer, jaje, limunov sok i narendana korica limuna. Za fil koristite meki fermentisani sir sa malo šećera i limunove kore. Priprema je brza, a rezultat – savršen.
Sastojci:
- Brašno – 360 g
- Soda bikarbona – 5 g
- Prstohvat soli
- Šećer – 160 g
- Kora jednog limuna
- Puter – 200 g
- Jaje – 1 kom.
- Sok od limuna – 35 g
Za fil vam je potrebno:
- Meki sir – 160 g
- Šećer – 30 g
- Kora jednog limuna
Koraci koji garantuju sočnost
Sve sastojke za fil pomešajte i dobro promešajte. Oblikujte kuglice od 25 g i stavite ih u zamrzivač na 15-20 minuta.
Umutite puter sobne temperature sa šećerom i solju dok ne postane glatko. Zatim dodajte jaje i mutite dok ne postane penasto.
Na kraju, sipajte limunov sok i dodajte brašno pomešano sa sodom bikarbonom. Presavijte testo špatulom. Podelite testo na kuglice, spljoštite ih u dlanovima da napravite malo udubljenje i stavite fil unutra.
Oblikujte testo u kolačiće i uvaljajte ih u mešavinu šećera i limunove kore. Ostavite ih da se hlade u zamrzivaču oko 15 minuta. Zatim pecite na 180°C 15-20 minuta.
Po želji, na kraju pospite šećerom u prahu.
Zamislite kako vadite iz rerne savršeno zlatne keksiće, a kuća miriše na svež limun. Svaki zalogaj je kombinacija sočnosti i blagog kiselkastog osveženja – desert koji nestaje pre nego što ga i poslužite.
Zašto će ih voleti svi
Ovi keksići su jednostavni, brzo se prave, a efekt je profesionalan. Idealni su i kao poklon, i kao brzi desert kada želite da impresionirate bez puno muke.
Ne čekajte posebnu priliku – pripremite ove sočne limun keksiće još danas ii uživajte u svakom zalogaju. Jednom kada probate, postaju nezaobilazan deo vaših slatkih trenutaka.
