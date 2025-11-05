Savršeno ukusni, a zdravi kolačići koji se ne peku i gotovi su za 20 minuta

Želite desert koji izgleda kao da ste se potrudili satima, a zapravo je gotov za 10 minuta? Ovi keksi bez pečenja su upravo to – brzi desert koji spaja jednostavnost i efektnost.

Zamislite: dok voda za kafu još ključa, Vi već imate spreman tanjir slatkih zalogaja. Nema pečenja, nema čekanja, samo nekoliko sastojaka i malo mašte. A pored toga što se ovi kolačići prave za 10 minuta, ni cena nije prevelika, a najbolje od svega je što su zdravi jer su bez rafinisanog šećera, pa ih možete jesti i kada ste na dijeti. Umereno, naravno.

Zašto su ovi keksići savršeni?

Bez pečenja – nema čekanja da se rerna zagreje.

Brzo gotovi – 10 minuta i desert je spreman.

Praktični sastojci – sve što Vam treba verovatno već imate kod kuće.

Efektan izgled – izgledaju kao mali kolačići iz poslastičarnice.

Šta Vam je potrebno:

5 kašika meda

130 ml mleka

110 g maslaca

4 kašike kakaa

120 g maslaca od kikirikija s komadićima kikirikija

450 ovsenih pahuljica

1 kašičica ekstrakta vanile

Kako se prave ovi brzi keksići bez pečenja:

U posudi srednje veličine jedinite med, mleko, maslac i kakao. Pustite da zakuva pa kuvajte još otprilike minut i po. Sklonite s vatre i umešajte maslac od kikirikija, ovsene pahuljice i vanilu.

Pomoću kašike vadite smesu na papir za pečenje. Ostavite keksiće da se ohlade i stisnu.

Trik za dodatni efekat

Ako želite da desert izgleda još luksuznije, dodajte par kapi ruma ili komadiće tamne čokolade u smesu. Sitnica koja menja sve.

Brzi i zdravi keksići bez pečenja su idealno rešenje kada želite nešto slatko odmah, bez komplikacija. Probajte ih već danas i uverite se koliko je lako napraviti desert koji oduševljava na prvi zalogaj.

